Conducerea PNL se reuneste marti pentru a discuta strategia de negociere pentru noul Guvern. Dupa-amiaza, liberalii se intalnesc cu presedintele Iohannis

Sedinta conducerii PNL este programata la ora 10:00 si are loc in contextul in care liderul partidului, Ludovic Orban , a demsionat de la conducerea Executivului, anuntandu-si ca obiective construirea unei majoritati parlamentare care sa nu cuprinda PSD si implicarea sa in negocierile pentru formarea unui Guvern. De asemenea, presedintele Iohannis si-a anuntat intenti ca in cateva zile sa convoace consultari la Cotroceni pentru formarea Guvernului.Marti dupa-amiaza, membrii conducerii PNL se intalnesc cu presedintele Klaus Iohannis. "Am convingerea ca, in urmatoarele negocieri, PNL va avea capacitatea de a da un nou premier si sa realizeze coloana vertebrala pentru saltul de care are nevoie Romania.", a mai afirmat Ludovic Orban in declaratia prin care a anuntat depunerea mandatului de premier.PNL se situeaza pe pozitia a doua ca procente obtinute la alegerile parlamentare, prima pozitie fiind detinuta de PSD.Presedintele Klaus Iohannis a subliniat luni seara, in prima sa reactie dupa alegerile parlamentare, ca rezultatele alegerilor arata ca nu exista un castigator clar ar acestor alegeri, iar daca ne uitam pe rezultatele provizorii momentan vedem ca PNL in 2016 obtinuse 20%, acum a obtinut 25%, deci o crestere clara. USR intre timp, impreuna cu PLUS a obtinut in 2016 8%, intre timp au 15%, evident o crestere, iar PSD, care obtinuse 45%, a scazut dramatic la 29%."Este deci clar, daca adunam aceste rezultate, ca partidele de centru dreapta impreuna au obtinut peste 50% din voturile valabil exprimate. Pot sa va spun ca acesta a fost obiectivul meu si din acest motiv a trebuie sa ma exprim un pic mai des in public in ultimele saptamani. In acest fel PSD-ul poate in fine, dupa un ciclu intreg de alegeri, PSD-ul poate sa ramana in afara deciziei politice", a declarat Iohannis.El a precizat ca se cristalizeaza o coalitie de centru dreapta care va putea sa propuna un Guvern de coalitie."Peste cateva zile voi convoca consultari cu partidele care se vor regasi in noul parlament. Noul Guvern care va fi format, va gestiona masurile necesare in pandemie, va prezenta urgent masuri de reforma mult asteptate si de multe ori amanate, va gestiona campania de vaccinare si cu siguranta, in cel mai scurt timp, va prezenta un proiect de buget pentru anul 2021, impreuna cu modul in care vor fi atrasi banii europeni", a conchis Klaus Iohannis.Conform articolului 103 din Constitutie, presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.