Cum au reusit PNL si USR PLUS sa piarda alegerile. Erodarea la guvernare, scandalurile interne si presedintele Iohannis

Ambiguitatea putere-opozitie

Fara o alternativa care sa impulsioneze propriul electorat

Comentatorii politici sustin ca una din cauze pentru acest rezultat sta, cel putin in cazul PNL -ului, in erodarea la guvernare, insa subliniaza ca scandalurile interne si lipsa unui mesaj unitar al celor doua partide au dus la o demobilizare a propriului electorat. In plus, sustin acestia, o vina importanta apartine si presedintelui Iohannis al carui mesaj stereotip anti- PSD nu a mai rezonat."E clar ca atat PNL cat si alianta USR PLUS au suferit o infrangere, cel putin in comparatie cu asteptarile pe care le-au avut. PNL s-ar fi asteptat sa fie pe locul unu si sa aiba un scor peste 30%, iar USR PLUS probabil ca s-ar fi asteptat la un scor peste 20%, ambele nefiind niste obiective extrem de greu de realizat sau niste utopii interne. Daca este sa ne uitam la cauzele acestui scor, in cazul PNL-ului erodarea de la guvernare si-a spus cuvantul, mai ales in contextul tuturor greselilor facute in gestionarea pandemiei. PNL nu poarta insa toata vina pentru acest scor, trebuie sa spunem ca si Klaus Iohannis are o vina, presedintele a fost cel care chiar in aceasta luna de campanie a dat o directie strategica cu acest razboi continuu impotriva PSD si a identificarii PSD-ului cu raul suprem.De partea cealalta, USR PLUS nu a reusit sa capaciteze pe tot ceea ce a crescut de la alegerile europarlamentare incoace. Daca scorul de la locale a fost oarecum de inteles prin prisma lipsei organizatiilor din teritoriu si a candidatilor in multe din locuri, de aceasta data scorul lor arata un vot de blam inclusiv pentru ei. USR PLUS a fost dominat de destul de multe scandaluri interne in ultimele saptamani, mai ales episodul cu facerea listelor cu candidati pentru Parlament a fost in interiorul USR PLUS un proces care a nascut foarte multe stiri negative pentru partid si conducerea sa", a declarat analistul politic Adi Zabava.Un alt factor care a influentat rezultatul alegerilor parlamentare a fost situatia ambigua creata de intrarea la guvernare a PNL in lipsa unei majoritati parlamentare, este de parere sociologul Mircea Kivu. In opinia acestuia mesajul anti-PSD, mai degraba un mesaj tipic de partid de opozitie, nu a rezonat in randul electoratului."In mod evident PNL a decontat un an de guvernare. Atunci cand a preluat guvernul era in sondaje undeva in jur de 40%, si acum a scazut sub 30%. Dupa mine, greseala a constant in politizarea acestei pandemii, adica in momentul in care a inceput sa se confrunte cu criza COVID in loc sa adopte o pozitie mai degraba a unei guvernari tehnice, centrata pe rezolvarea problemelor, a politizat. A inceput sa acuze ba PSD-ul, ba Curtea Constitutionala de tot ce nu iesea bine. Aceasta linie in fapt a impus-o presedintele Iohannis, care cel putin in ultimele doua, trei luni a ajuns la saturatie cu mesajul anti-PSD", este de parere sociologul Mircea Kivu.In opinia acestuia un rol important l-a jucat si faptul ca, desi la guvernare, PNL a venit cu o campanie negativa la adresa PSD, un mesaj mai degraba tipic unui partid de opozitie. "A existat si aceasta ambiguitate, eu nici acum nu stiu cine a fost in opozitie si cine a fost la putere. Asta pentru ca unii aveau Guvernul si ceilalti Parlamentul. A fost o situatie care nu se intampla nicaieri in lume pentru perioade asa de lungi. Aceasta situatie cu partid la guvernare, partid in opozitie a fost folosita mult mai bine de catre PSD, care a si reusit si sa-si mobilizeze electoratul, fapt pe care PNL nu l-a reusit", a declarat Mircea Kivu.Sociologul sustine ca rezultatul alegerilor de duminica nu reprezinta neaparat o infrangere pentru USR PLUS. "Eu nu as spune ca alianta USR PLUS a avut neaparat un rezultat slab. Sigur, comparativ cu europarlamentarele de acum un an jumate au un rezultat slab, dar daca ne uitam la parlamentare, faptul ca si-a dublat practic scorul fata de alegerile din 2016 atunci putem spune ca este cel mult un rezultat ok, nu unul foarte bun. Asta mai ales in conditiile in care reusise sa-si antagonizeze o parte buna a electoratului propriu cu scandalurile interne", a concluzionat acesta.Alti comentatori sunt de parere ca PNL chiar poate sa se vada victorios in conditiile in care erodarea la guvernare ar fi putut sa-i coste mult mai mult."In primul rand nu cred ca este neaparat o infrangere pentru PNL. Desi poate parea ciudat, nu cred ca este o infrangere pentru ei in conditiile in care putea fi sanctionati mult mai aspru de electorat. Au fost la guvernare in aceasta perioada de pandemie extrem de dificila si ar fi putut sa si-o ia mult mai tare. Peste tot in lume guvernarea erodeaza. Iar acest lucru se vede inclusiv in faptul ca PSD-ul nu a crescut atat de mult pe cat ar fi putut. Strategia partidului de a opri sangerarea si erodarea punand cat mai devreme alegerile a functionat intr-o oarecare masura.Un al doilea element pentru scorul obtinut a fost faptul ca nu au reusit sa convinga oamenii sa iasa la vot. Si acesta este un fenomen natural, oamenii nu ies in numar mare la vot ca sa-i sustina pe cei aflati la putere. Acest lucru se intampla pentru ca pur si simplu nu-i mai suporta pe cei aflati la putere, sau ii inspira foarte tare altcineva, o alternativa. Din punctul asta de vedere nu au avut acea alternativa care sa-i inspire pe oameni sa vina la vot. Si cred ca din acest motiv USR-ul a intrat pe un trend descendent fata de europarlamentare, si nici nu i-au urat atat de tare pe PNL-isti incat sa mearga sa-i sanctioneze la vot", este de parere Elena Calistru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens.In opinia acesteia lipsa unei alternative care sa-i faca pe oameni sa iasa din case s-a vazut si in greutatea cu care partidele au reusit sa-si mobilizeze propriul electorat."Aceasta lipsa de alternativa, din punctul meu de vedere ca om care merge destul de des la firul ierbii, am vazut-o si in randul tinerilor sofisticati din centre urbane, dar si la cei din comunele din Giurgiu pe unde m-am aflat duminica. Oamenii nu prea-i mai cred pe politicieni. Ne-am tot plans in anii trecuti de faptul ca electoratul nu prea are memoria promisiunilor neimplinite ale alesilor de ii tot voteaza, iar acum calendarul electoral a fost de asa fel incat aceasta memorie nu a mai fost asa scurta. Iar sentimentul pe care primele trei partide l-au lasat a fost ca si-au luat cumva de bun electoratul, ca li s-a parut ca doar prin simplu fapt ca nu au cu cine sa voteze au voturile asigurate. Era duminica un domn de la un partid intr-o comuna din Giurgiu care mi-a spus ca indiferent ce le-au promis nu au putut sa-i scoata la vot. Insa imi spunea mai mult asa cu subinteles ca empatizeaza nu atat cu seful de partid care ii cerea sa-i scoata pe oameni la vot ci mai cu oamenii scarbiti", a precizat Elena Calistru. PNL a reusit sa obtina la alegerile de duminica un procent de 26,1% la Camera Deputatilor si 25,8% la Senat , asta in conditiile in care inainte liderii partidului vehiculau varianta accederii la guvernare fara USRPLUS ci doar cu partidele mici precum PMP si UDMR Florina Presada, unul din cei mai importanti parlamentari ai USR si care nu a mai prins un loc eligibil pe liste a criticat luni conducerea partidului. "Un scor dezastruos pentru Alianta USR PLUS. La fel ca toate celelalte rezultate electorale de la europarlamentare incoace. Domnilor Barna, Nasui, Ghinea, Voiculescu si cei care sunteti in aceasta gasca, aroganta voastra si nepotismul ne-au adus aici! Absenteismul tot de aici ni se trage, nu numai rezultatul electoral mic. Alegatorii nostri si romanii ne-au citit, nu ii putem pacali cu vorbe goale! Asta e rezultatul politicii voastre de gasca, bazata pe suspendari si excluderi, pe marginalizarea oricarei voci critice si promovarea oamenilor loiali gastii de la conducere, fara niciun fel de interes pentru oameni si alegatori", a scris aceasta pe Facebook CITESTE SI: