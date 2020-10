Neamt: Eugen Tapu Nazare si Mugur Cozmanciuc - primii pe lista PNL la Senat si Camera Deputatilor

"Le multumesc colegilor din echipa PNL Neamt pentru votul de incredere pe care mi l-au acordat, din nou, pentru a deschide lista la Camera Deputatilor. Este o onoare, dar, asa cum bine stim, si o mare responsabilitate sa reprezinti interesele cetatenilor in una dintre cele mai importante institutii ale statului roman. Ii am alaturi pe colegii mei, care au dovedit ca sunt dedicati interesului public si au avut o activitate intensa in Parlamentul Romaniei. Vreau sa ii asigur pe nemteni ca vom continua sa ne punem in slujba oamenilor si a comunitatilor toata cunoasterea, munca si energia pentru a continua dezvoltarea judetului nostru. Vom sustine masurile Guvernului PNL din Parlamentul Romaniei si am incredere ca vom avea sustinerea necesara pentru a avea o majoritate parlamentara, care sa inteleaga importanta programului liberal de guvernare, care va aduce bunastare si dezvoltare in judetul Neamt si in regiunea Moldovei", a declarat presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc.Locul al doilea pe lista de candidati pentru Senat este ocupata de Constantin Teodorescu, iar la Camera Deputatilor pozitia a doua este ocupata de deputatul Laurentiu Leoreanu, iar pe locul al treilea se afla deputatul Mara Calista.In cadrul sedintei Comitetului Director Judetean al PNL Neamt, s-a stabilit in unanimitate ca Andrei Carabelea este presedintele interimar al organizatiei PNL Piatra Neamt, iar Eugen Tapu Nazare este presedintele interimar al organizatiei PNL Targu Neamt.Lista candidatilor PNL Neamt urmeaza sa fie validata de forul de conducere al Partidului National Liberal.