Orban, intrebat cat isi propune PNL sa obtina in Bucuresti la alegerile parlamentare: Peste 25%, iar obiectivul la nivel national este sa castigam alegerile

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost intrebat, joi seara, la Digi 24, care este tinta PNL pentru alegerile parlamentare in Bucuresti si a afirmat: "Peste 25%. In Bucuresti, iar obiectivul la nivel national este sa castigam alegerile. Scorul nostru e mult mai bun la presedinti de consilii judetene, pe votul la primari, ceea ce arata o incredere de care se bucura PNL".Intrebat daca vor exista aliante cu USR PLUS inaintea alegerilor parlamentare, Orban a afirmat: "Am spus ca si in alegerile locale, negocierile pentru majoritati se fac cu USR PLUS, PMP, nicidecum cu PSD ".Conform rezultatelor finale anuntate de Biroul Electoral Central (BEC), la alegerile locale, PSD a obtinut mai multe mandate de primar la nivel national decat PNL si anume 1.362, insa liberalii au scos un scor mai bun decat social-democratii la consiliile judetene si cele locale.