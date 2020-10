Orban: Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului

"Pregatim rectificarea bugetara. De asemenea, pregatim proiectul de buget pentru anul viitor. Obiectivul nostru este sa adoptam proiectul de buget pana in data de 31 decembrie, cel mai probabil dupa investirea Guvernului, intre Craciun si Anul nou", a declarat Ludovic Orban, sambata, la Slobozia.Intrebat daca bugetul pentru anul 2021 va prevede majorarea veniturilor profesorilor si a pensiilor, primul ministru a explicat ca bugetul va avea la baza realitatile economice. Viitorul buget va fi construit pe baze realiste si va tine cont de realitatea economica din Romania. Se va urmari, in primul rand, sa asigure resursele necesare pentru investitiile in dezvoltarea Romaniei, investitii in dezvoltarea infrastructurii de transport, de sanatate publica. Pe de alta parte, evident, vom asigura toate resursele financiare necesare pentru a putea asigura plata pensiilor, plata salariilor. De asemenea, va trebui sa gandim foarte bine asigurarea partii de cofinantare care sa ne permita absorbtia fondurilor europene, pentru ca odata cu cresterea ratei de absorbtiei a fondurilor europene trebuie sa asiguram cofinantare suplimentara", a mai afirmat seful Executivului.In ceea ce priveste pensiile, Orban sustine ca intentioneaza majorarea acestora, insa, pe considerente economice, afirmand ca "este mincinos" oricine spune ca pot fi crescute pensiile fara crestere in economie."In proiectul de buget vom arata foarte clar care e cresterea pensiilor, dar, oricum, cresterea pensiilor va fi bazata pe realitatea economica. Noi am avut formula de crestere care a fost facuta praf din populismul demagogic al PSD . (...) PSD a venit, a facut praf totul, a generat niste sperante fara niciun fel de acoperire catre parintii si bunicii nostri", a adaugat Orban.El a transmis pensionarilor ca "la fiecare crestere a pensiilor va creste si puterea de cumparare a pensiilor".Ludovic Orban a reafirmat opinia PNL conform careia, cu exceptia pensiilor militarilor, pensiile speciale trebuie desfiintate.Acesta a reafirmat ca viitorul buget nu va avea la baza cresteri de taxe, catalogand drept "fake news" afirmatiile celor de la PSD in aceasta privinta.