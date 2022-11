PNL conduce in Ardeal si e cel mai sustinut partid de catre sibieni

Partidul National Liberal ramane cel mai activ si implicat partid din judetul Sibiu, dupa cum confirma toate sondajele de opinie facute in judet.

Pentru liberalii din Sibiu, campania la firul ierbii se desfasoara in toate localitatile judetului, fie ca e vorba de municipiul Sibiu, de Marginimea Sibiului, de Tara Oltului, zona de Nord a judetului, cu Mediasul si satele din apropiere, sau Valea Hartibaciului.

Candidatii PNL au avantajul ca au tinut legatura cu locuitorii judetului constant, nu doar in perioade de alegeri. Prezenta permanenta printre oameni si proiectele in interes comunitar se dovedesc a fi principalele atuuri in competitia electorala.

Intalniri in fiecare comuna, din casa in casa, cu materiale de informare, dar mai ales discutii directe cu cetatenii au facut ca, in Sibiu, PNL sa fie cotat pe primul loc, detasat, in intentiile de vot ale cetatenilor. Organizatia locala e onorata de aceasta incredere pe care le-o acorda sibienii. Liberalii sibieni, care au fost parteneri cu presedintele Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2015, spun ca este cel mai firesc lucru posibil ca PNL sa il sustina in mod constant pe presedintele Romaniei, nu doar acum, ci si dupa alegerile din 11 decembrie.

De asemenea, la Sibiu, liberalii pun accent pe proiectele de dezvoltare a comunitatilor locale.

"Noi, la Sibiu, suntem convinsi ca datoria Partidului National Liberal este aceea de a fi in permanenta la firul ierbii, alaturi de cei multi. Diferenta dintre noi si celelalte partide este aceea ca noi spunem in permanenta ca munca, investitiile si proiectele de dezvoltare sunt solutia pentru a crea locuri de munca si prosperitate", a declarat Raluca Turcan, presedinta PNL Sibiu.

"Toate celelalte partide au promisiuni nesustenabile, in care nu fac referire nici la munca, nici la investitii. Totul vine de undeva din cer si nu presupune niciun efort, e oferit pe tava, ceea ce, desigur, ca in Ardeal, a fost intotdeauna un mesaj complet necredibil", a mai declarat Raluca Turcan.

