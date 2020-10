Revolta in PNL Braila dupa ce fostul PRM-ist Bucalau si "Smecherul Faureiului" au ajuns capi de lista la alegerile parlamentare

Astfel, potrivit publicatiei G4media , votul secret al organizatiei judetene PNL Braila de joi (organizatie condusa de presedintele interimar Catalin Boboc) l-a propulsat cap de lista pentru Senat pe Alexandru Bucalau (33 de ani), notar in localitatea Ianca abia ales consilier judetean la alegerile locale din 27 septembrie. Bucalau s-a remarcat in 2012 prin plecarea de la PNL la PRM, alaturi de mai multi liberali, pentru ca erau nemultumiti de faptul ca nu au fost pusi pe listele de candidati la alegerile locale din acel an. Cum nici la PRM nu a prins vreo functie, Bucalau s-a intors in PNL, iar acum a fost desemnat primul pe lista de candidati la Senat.In ceea ce priveste lista de candidati la Camera Deputatilor, liberalii din Braila l-au desemnat pe Alexandru Popa cap de lista. Popa este fiul primarului liberal din comuna Ciresu si a fost implicat in mai multe scandaluri cu batai in diverse localitati din judet, fiind supranumit "Smecherul Faureiului", potrivit presei locale.In 2016, un barbat l-a acuzat pe Popa ca l-a batut intr-o discoteca din Faurei, dupa ce in 2014 avusese loc un scandal similar in care a fost implicat atat actualul candidat Alexandru Popa, cat si fratele sau (Sursa).Ca urmare a desemnarilor controversate de candidati la alegerile parlamentare, presedintele organizatiei municipale Braila, Adrian Tabarac, si-a dat demisia din functie, acuzand nereguli in procesul de vot. "Avand in vedere faptul ca la sedinta in care ar fi trebuit validate listele pentru parlamentul Romaniei, ni s-a cerut aprobarea pentru ca cea mai mare parte a listelor sa fie completata cu persoane dupa incheierea sedintei, precum si alte aspecte procedurale care nu au fost respectate, am luat decizia de a contesta validitatea sedintei CDJ a PNL Braila de ieri 15.10.2020. Tot astazi voi depune o plangere penala pentru fals si uz de fals in ceea ce priveste trimiterea listelor catre biroul national in alta forma decat cea votata. Acestea au fost completate ilegal cu persoane care in conformitate cu calendarul pentru alegeri, nu s-au inscris in competitia pentru un post de parlamentar", a anuntat el, citat de publicatia locala Jurnalul de Braila Alti doi lideri ai liberalilor braileni au demisionat din conducerea partidului in semn de protest fata de desemnarile de candidati: e vorba despre Petrica Andrei, primarul comunei Gradistea, si Ionel Meirosu, primarul comunei Surdila Greci.