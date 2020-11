Ilie Bolojan, mesaj pentru cetatenii din Republica Moldova: "Cei care aveti incredere in mine, va rog s-o sustineti pe Maia Sandu"

"SUSTIN MAIA SANDU PRESEDINTEDuminica, moldovenii basarabeni vor alege, in turul 2, presedintele Republicii Moldova.Chiar daca vremurile sunt dificile, prezenta la vot este foarte importanta: in Chisinau sau in Bacioi, dar si Oradea si in celelalte centre universitare din tara, precum si la sectiile de votare din Europa.Dragii mei, cei care ati vazut cum se pot schimba lucrurile in Oradea sau in alte orase din tara, sa stiti ca astfel de schimbari sunt posibile si in Moldova.Dar pentru asta e nevoie ca oamenii buni sa fie la conducere.Cei care aveti incredere in mine, va rog s-o sustineti pe Maia Sandu, un om dedicat Moldovei.E vremea oamenilor buni si in Moldova.P.S.: Imaginile sunt din februarie, cand am fost alaturi de prietenii nostri, la Chisinau. Coronavirusul ne-a intarziat proiectele. Vom duce la capat parteneriatul cu Bacioiul si vom finanta proiectele pe care le-am convenit atunci cu primaria", a scris fostul primar al Oradei pe pagina personala de Facebook CITESTE SI