S-a pus cruce „polului de dreapta”? De ce nu au reușit PNL și USR să ajungă la o înțelegere. „Se poate încă discuta pentru turul al doilea”

După luni de discuții pe marginea formării unui „pol de dreapta”, cu PNL și USR printre componentele principale, obiectivul pare la fel de departe de a fi realizat. Liberalii cereau o alianță care să susțină un singur candidat de dreapta, dar niciunul dintre prezidențiabili nu părea dispus să renunțe în favoarea celuilalt. Recent, primarul Capitalei, Nicușor Dan, și-a arătat îngrijorarea că dreapta nu reușește să colaboreze, la care Nicolae Ciucă a răspuns spunând că PSD poate fi învins la alegerile din iarnă și că există deschidere pentru o colaborare din partea multor oameni din PMP, USR și chiar REPER, cu care au discutat zilele trecute.

Chiar și așa, același Nicolae Ciucă a declarat recent că nu crede că „se mai poate întâmpla ceva” în ceea ce privește o alianță USR-PNL, având în vedere că afișele prezidențiabililor deja au fost montate.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că problema esențială care împiedică colaborarea dintre cele două partide este că ambii președinți de partid candidează la prezidențiale, Lasconi fiind mai bine cotată în sondaje.

„Nu se putea ajunge la o alianță dintr-un motiv foarte simplu. Cei doi președinți de partid candidează. Și cine ar fi renunțat pentru o candidatură comună, pentru o alianță, nu? Cine ar fi spus, ”eu nu merg, îl las pe celălalt”? Evident că nu se poate așa ceva. Mai ales că sondajele arată că doamna Lasconi va fi ceva mai bine poziționată decât domnul Ciucă, dar e vorba de sondaje, pentru că Partidul Național Liberal are capacitatea să scoată mult mai mult pentru domnul Ciucă decât arată sondajele acum, pentru că e un partid cu adevărat mare și are primarii și consilieri locali și structuri care să-l ridice pe candidatul liberal”, a afirmat jurnalistul pentru Ziare.com.

Acesta nu exclude însă discuții între PNL și USR pentru susținerea unuia dintre candidați în turul al doilea.

„Se poate încă discuta pentru turul al doilea. Aia da, e o discuție. Și e foarte posibil să asistăm la o susținere a unuia dintre cele două partide pentru candidatul de la celălalt partid, dacă va merge acesta în finală. Și după aia, evident, în funcție de rezultatul alegerilor parlamentare și prezidențial, vom discuta despre configurarea politică de după alegeri”, a mai spus Ioniță.

Luptele dintre diferitele tabere au fost dintotdeauna o problemă în interiorul USR, iar acestea nu s-au potolit nici în mandatul lui Lasconi, subliniază Ioniță.

„Dar știu că USR-ul are probleme interne, deci este un partid care întotdeauna a avut și este construit instituțional în așa fel încât să aibă mereu conflicte între taberele din partid și vedem că nici doamna Lasconi nu este scutită, adică este președintele partidului și candidat, dar asta nu înseamnă că își controlează în întregime partidul. Deci acolo nu se știe niciodată, partidul e imprevizibil pentru că nu se știe cum vor decurge bătăliile interne”, a mai spus acesta.

Analistul a punctat că Dacian Cioloș a fost o victimă a acestui mod de a face politică.

„Și am văzut, Cioloș a fost o victima acestei mod de a face politică, ceilalți președinți nu au avut nici ei viață prea lungă acolo. Deci e impredictibil și nu știe ce va face. Dar în mod, să spunem, tradițional, vin din sfera dreptei și deci ar trebui să susțină o candidatură de dreapta, e candidatura lor normală sau e candidatura altcuiva care vine din zona dreptei, să zicem, a domnului Ciucă”, a mai spus el.

De partea cealaltă, REPER negociază simultan și cu USR, dar și cu PNL, iar politologul Cristian Pîrvulescu spune că USR nu le poate oferi celor de la REPER numărul de parlamentari de care au nevoie, însă liberalii ar putea.

„PNL-ul poate să le ofere probabil mai mult decât USR-ul. Pentru că ce voiau ei, 10 deputați și 5-6 senatori, USR-ul nu le poate oferi. Este peste puterile USR-ului. PNL-ul a spus că nu e dispus să le ofere, dar asta e o altă discuție. Trebuie să se hotărască REPER ce face și încotro merge, pentru că REPER-ul are în continuare chiar și varianta Lasconi. Aparent, are probleme pentru a se reorienta spre USR. În plus, sunt în continuare bătăliile din USR”, a precizat Pîrvulescu.

Profesorul Pîrvulescu spune că, în cazul PNL, electoratul liberal are un nucleu dur, dar nu este atât de disciplinat ca la PSD, existând mai multe ”scurgeri” electorale din cauza electoratului volatil, care este dispus să voteze orice alt partid considerat de dreapta, dacă există alternativă.

„Capacitatea partidului este una, faptul că ar putea să nu aibă un candidat în turul al doilea, este alta. Și, dacă nu are candidat în turul al doilea, atunci electoratul nu va vota cu partidul. Sau va vota în mai mică măsură cu partidul. Pentru că există mai multe tipuri de electorat. Există electoratul acela fidel și dependent. Formează un nucleu dur. Și apoi există un electorat care este volatil și care reacționează la campanie, care simpatizează cu partidul liberal, dar nu simte obligația de a vota cu partidul liberal. Dacă are alte opțiuni care sunt mai apropiate, din diferite motive, trebuie să se orientează spre acelea”, a punctat Pîrvulescu.

Acesta a explicat că, uneori, în Transilvania, din cauza naționalismului și a problemei maghiare, alegătorii liberali se orientează spre partide naționaliste, considerând că cei din PNL nu sunt destul de exigenți în raport cu UDMR-ul.

Liberalii joacă zilele acestea la două capete. Pe de-o parte rămân în coaliție cu PSD, în ciuda contrelor din ultima perioadă, și nu exclud continuarea coaliției după 2024, însă visează la un pol de dreapta, în cazul în care joncțiunea cu PSD nu mai reușește.

Astfel, au început discuțiile cu USR, unde liberalii au cerut să se alieze în jurul unui singur candidat de dreapta, însă nu se arătau dispuși să renunțe la candidatură.

Au existat mai multe contre între PNL și Elena Lasconi, președinta USR făcând aluzii la faptul că PNL trebuie să se descotorosească de PSD și să se curețe, afirmații care i-au înfuriat pe liberali.

Părea că nu se mai discută pe marginea acestei alianțe, iar zilele trecut Nicolae Ciucă a declarat că, într-adevăr, nu crede că se mai poate întâmpla ceva cu ipotetica alianță, având în vedere că Elena Lasconi deja și-a montat afișele pentru prezidențiale.

O eventuală alianță între PNL și USR ar fi schimbat cu totul calculele pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

Până în acest moment, cei care au anunțat că vor candida la președinția României sunt Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Elena Lasconi și George Simion. Mircea Geoană, care și-a anunțat plecarea de la NATO, este așteptat să facă anunțul privind candidatura la prezidențiale în perioada următoare.

