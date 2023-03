Vicepreședintele PNL despre pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu: Să ne explice conducerea cum doar una-două persoane decid pentru întregul partid

Vicepreşedintele PNL Cristian Băcanu, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor, lansează, vineri, un apel către colegii de partid, cerându-le să comunice conducerii formaţiunii reacţiile oamenilor când au auzit că PNL a susţinut pragul de 250.000 de lei pentru abuzul în serviciu.

Băcanu cere conducerii PNL să explice cine şi în ce foruri a luat decizia ca liberalii să susţionă această propunere. ”Vremea tăcerii, a resemnării şi a respectării voinţei impuse a trecut”, afirmă liberalul, care crede că votul din Senat reprezintă o greşeală impardonabilă.

”Lansez un apel către toţi colegii de partid care s-au legitimat în ultimii ani prin votul cetăţenilor României şi mai ales a celor care ocupă astăzi o funcţie în Partidul Naţional Liberal sau în administraţia centrală sau locală, în frunte cu vicepreşedinţii, preşedinţii de organizaţii, primarii, consilierii locali şi judeţeni şi parlamentari. Vremea tăcerii, a resemnării şi a respectării voinţei impuse a trecut; suntem datori faţă de oameni, suntem datori faţă de mediul de afaceri şi de partenerii noştri internaţionali, suntem datori faţă de activul de partid”, a scris, vineri, pe Facebook, Cristian Băcanu.

Vice-preşedintele PNL îi îndeamnă pe liberali să comunice, în forurile de conducere ale partidului, ”direct şi cinstit care au fost reacţiile românilor în momentul în care au aflat că decizia unui număr restrâns de oameni din conducerea PNL, neasumată încă de nimeni, a fost aceea de a susţine un prag de 250.000 pentru abuzul în serviciu”.

”Consider că această decizie nu are nicio legătură cu valorile şi principiile promovate şi apărate de Partidul Naţional Liberal. De aceea, îi îndemn pe toţi colegii mei, ca împreună să cerem conducerii să ne explice cum s-a ajuns în situaţia ca doar 1-2 persoane să decidă pentru întregul partid?”, a mai scris Băcanu.

Acesta crede că toţi membrii PNL trebuie să primească răspuns la un set de întrebări:

1. Cine a luat decizia ca PNL să susţină un prag de 250.000 lei pentru abuzul în serviciu?

2. În ce for al partidului / în ce format s-a luat această decizie?

3. Cu cine din partid s-au consultat cei care au luat această decizie?

4. Cine îşi asumă în interiorul partidului, dar şi public, eroarea uriaşă de a impune acest vot privind abuzul în serviciu grupului de senatori PNL? Votul din Senat asupra abuzului în serviciu reprezintă o greşeală impardonabilă.

5. Cine îşi asumă faptul că partidul funcţionează fără a avea întâlniri statutare în care să se ia deciziile importante şi că această manieră de conducere este una păguboasă pentru interesele naţiunii dar şi pentru interesele partidului?

”Cred că a venit timpul ca împreună să producem o schimbare a modului în care se iau decizii în partid şi mai ales să schimbăm modul în care ne raportăm la societate. Cred că a venit momentul să ne întoarcem cu toţii către cetăţeni, să ascultăm ce ne spun oamenii şi să luăm deciziile în urma consultării românilor. În 2019 şi 2020 am făcut acest lucru şi românii au avut încredere în noi. Le-am promis atunci că Partidul Naţional Liberal va fi partidul care va apăra statul de drept, care va lupta pentru o justiţie puternică şi independentă, dar mai ales că vom fi partidul care va lua deciziile în acord cu interesele întregii societăţi”, a mai transmis liberalul.

Acesta afirmă că PNL a promis dezvoltarea României, ”în niciun caz nu a promis adoptarea, pe nemestecate, a unor politici aflate în dezbatere în anii 2017-2019”.

”Am promis atunci transparenţă, democraţie şi prosperitate. Aşa am câştigat alegerile europarlamentare, aşa am câştigat alegerile prezidenţiale, aşa am obţinut un scor bun la alegerile parlamentare (mai ales în contextul pandemiei). Astăzi asistăm la o îndepărtare a partidului de popor şi pentru asta am fost şi suntem penalizaţi. Şi pe bună dreptate! Cred că a venit timpul ca împreună să ne ridicăm la înălţimea aşteptărilor românilor dar şi la înălţimea morală a înaintaşilor noştri”, a mai transmis Băcanu.

Băcanu a anunţat, încă de marţi, că nu va susţine pragul de 250.000 de lei.

