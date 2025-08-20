PNL vrea asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul II: „Îndemn partidele din coaliție să adopte o poziție similară”

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 21:09
223 citiri
PNL vrea asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul II: „Îndemn partidele din coaliție să adopte o poziție similară”
Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache FOTO captură video Facebook /Gabriel Andronache

Liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, afirmă, miercuri seară, că soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. Liberalii au decis susţinerea acestui pachet şi cer acelaşi lucru partidelor din coaliţie.

”Soluţia corectă şi rapidă pentru Pachetul 2 este asumarea răspunderii Guvernului în Parlament săptămâna viitoare. PNL este primul partid care a decis în forurile interne susţinerea Pachetului 2, făcând acest lucru în unanimitate. Îndemnăm partidele din Coaliţie să adopte o poziţie similară cu cea a PNL”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Gabriel Andronache.

Liderul deputaţilor PNL consideră că ”orice tergiversare ne plasează pe o curbă de risc sporit din punct de vedere bugetar şi economic”.

”Dacă acest guvern nu e susţinut ca să facă ce trebuie, preţul tergiversării va fi mare pentru ţară. Există un curent anti-reformist, care încearcă să frâneze reformele, să le amâne. PNL nu va permite acest lucru”, a mai transmis liberalul.

Potrivit acestuia, ”scopul acestei guvernări este să promoveze reforme reale, nu să se prefacă şi să mimeze reformele”.

Proiecte importante pe masa Guvernului Bolojan pentru ședința de joi. Pilonul II și modificări aduse pachetului II, printre teme SURSE
Proiecte importante pe masa Guvernului Bolojan pentru ședința de joi. Pilonul II și modificări aduse pachetului II, printre teme SURSE
Guvernul Bolojan are pe masă mai multe proiecte de lege, ordonanțe și hotărâri de Guvern pentru ședința de joi, 21 august. Printre acestea se numără proiectul privind plata pensiilor...
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure
România trimite un modul de intervenție specializat în stingerea incendiilor de pădure format din 51 de pompieri în Spania, pentru a sprijini la combaterea incendiilor de pădure cu care se...
#PNL, #pachet masuri fiscale, #Guvernul Romaniei , #PNL
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Marturii cutremuratoare ale parintilor fetei care s-a sinucis impreuna cu iubitul pe autostrada: "Se iubeau foarte mult si le era frica"
a1.ro
Ispita Teo, mesaj transant! A fost sau nu regizat momentul de pasiune petrecut intre el si Ella in baie, la Insula Iubirii
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PNL vrea asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul II: „Îndemn partidele din coaliție să adopte o poziție similară”
  2. Proiecte importante pe masa Guvernului Bolojan pentru ședința de joi. Pilonul II și modificări aduse pachetului II, printre teme SURSE
  3. Un senator PSD explică absența social-democraților de la ședințele de coaliție: „Este nevoie de mai mult dialog. Sunt lucruri solicitate de PSD care nu s-au îndeplinit”
  4. Deputatul AUR Dan Tănasă lovește din nou. A revenit la scandalul migranților, dar nu să-și ceară scuze, ci să-i jignească pe cei care îl critică: "Idioții utili, pseudo-amibe emoționale"
  5. Președintele Nicușor Dan a confirmat vizita în SUA. Când va avea loc și ce subiecte vor fi abordate
  6. PSD tulbură din nou apele din coaliția de guvernare și își acuză partenerii că blochează reformele: "USR nu face nimic!"
  7. AUR cere demisia judecătorilor CCR care au decis anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie. "Este un gest de minimă igienă democratică"
  8. Dan Barna, despre reformele Guvernului Bolojan: ”Nu suntem la o negociere de poker, mai dă-mi mie, mai na-ți”
  9. Gestul lui Traian Băsescu, considerat exemplu pentru ”șefii din companii naționale ori pensionarii speciali” de un politolog
  10. Studenții din România amenință că vor boicota anul universitar. Ministrul Educației îi trimite să își caute loc de muncă