Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 13:50
301 citiri
Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO: Hepta

Liberalul Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, îi acuză pe social-democrați că nu vor să-și asume măsuri nepopulare, pentru că „nu dau bine”, dar ar trebui să recunoască „greșelile făcute și de ei”, care au dus la actualul deficit bugetar și să își asume măsurile de austeritate, alături de ceilalți parteneri de coaliție.

Acesta și-a exprimat nemulțumirea într-un interviu pentru RFI, acuzând PSD că încearcă să evite măsurile nepopulare.

„Nu este bine ce fac cei de la PSD uneori. Ei vor să demonstreze că nu iau aceste măsuri deranjante pentru populație. (...) Este foarte adevărat că nu dau o imagine bună aceste măsuri pentru partidul care vine cu propunerea respectivă, dar sunt împreună cu noi la coaliție, greșelile făcute în trecut sunt făcute și de ei, poate mai mult decât noi, liberalii, că au fost mai mult la guvernare decât noi, trebuie să le asumăm împreună și să le rezolvăm mai repede împreună”, a declarat Guran.

Întrebat dacă PSD încearcă să se distanțeze de premierul Ilie Bolojan, Guran a răspuns: „Aș vrea să spun că nu, dar faptul că timp de trei luni unele măsuri nu au putut fi luate și asta în primul rând pentru că au cerut amânări peste amânări, cred că uneori încearcă să arate că ei nu sunt cei care iau aceste măsuri”.

Despre premierul Ilie Bolojan, liderul PNL Dâmbovița susține că este „ca un doctor care taie răul de la rădăcină”.

Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
Ce urmează pentru PSD și PNL, până în 2028: „Au format un fel de cartel”. Viitorul partidelor clasice
PSD și PNL, partidele considerate „tradiționale”, continuă declinul în opțiunile românilor. Sondajele de opinie o confirmă frecvent, în timp ce AUR se consolidează ca lider. Despre...
Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Rezultatele ultimelor confruntări electorale au arătat că investițiile masive în campanii scumpe nu garantează succesul. Nicolae Ciucă, candidat PNL la alegerile anulate, a cheltuit sume...
#PNL, #PSD, #masuri de austeritate, #guvern , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
De ce s-a intalnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: "Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat"
DigiSport.ro
Nu s-au ferit de cuvinte, dupa ce au vazut ca fiica lor s-a logodit la 16 ani
ObservatorNews.ro
Cod rosu de ploi in 2 judete: Va ploua cat pentru 2 luni in cateva ore. Bucuresti, sub Cod portocaliu de vant

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării explică serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu VIDEO
  2. Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”
  3. ”Statul nostru a fost aproape capturat de Rusia”, spune directorul INSCOP. Care ar fi motivele popularității lui Călin Georgescu și George Simion
  4. Alina Mungiu-Pippidi, despre alegerile din Republica Moldova: ”Esențial cap de pod în susținerea Ucrainei și apărarea României”
  5. Fost premier, avertisment sumbru în cazul ruperii Coaliției de guvernare: „Ar avea consecințe grave pentru România, inclusiv anticipate catastrofale”
  6. Procesul lui Călin Georgescu, blocat de protestul judecătorilor: „În justiție avem astăzi o castă de privilegiați care au ajuns să fie priviți de public precum ultimii borfași”
  7. Nicușor Dan „reînvie” tema reorganizării administrativ-teritoriale, dar spune că nu se poate discuta acum. Certurile coaliției pe concedierile din administrație îl contrazic
  8. 100 de zile de guvernare: „Bolojan poate intra în istorie dacă înțelege că statul trebuie refondat și nu reformat”
  9. Un lider PSD cere extinderea tăierilor din administrație: "În local lucrează efectiv doar 130.000"
  10. "Punem lacătul pe ţară şi ne ducem toţi acasă". Primarul care critică tăierile din reforma administraţiei locale făcute fără a se şti impactul bugetar. "E o aberaţie"