Liberalii ies la atac împotriva PSD-iștilor: „Vor să arate că nu ei iau măsuri deranjante pentru populație. Trebuie să le asumăm împreună”

Liberalul Virgil Guran, liderul PNL Dâmbovița, îi acuză pe social-democrați că nu vor să-și asume măsuri nepopulare, pentru că „nu dau bine”, dar ar trebui să recunoască „greșelile făcute și de ei”, care au dus la actualul deficit bugetar și să își asume măsurile de austeritate, alături de ceilalți parteneri de coaliție.

Acesta și-a exprimat nemulțumirea într-un interviu pentru RFI, acuzând PSD că încearcă să evite măsurile nepopulare.

„Nu este bine ce fac cei de la PSD uneori. Ei vor să demonstreze că nu iau aceste măsuri deranjante pentru populație. (...) Este foarte adevărat că nu dau o imagine bună aceste măsuri pentru partidul care vine cu propunerea respectivă, dar sunt împreună cu noi la coaliție, greșelile făcute în trecut sunt făcute și de ei, poate mai mult decât noi, liberalii, că au fost mai mult la guvernare decât noi, trebuie să le asumăm împreună și să le rezolvăm mai repede împreună”, a declarat Guran.

Întrebat dacă PSD încearcă să se distanțeze de premierul Ilie Bolojan, Guran a răspuns: „Aș vrea să spun că nu, dar faptul că timp de trei luni unele măsuri nu au putut fi luate și asta în primul rând pentru că au cerut amânări peste amânări, cred că uneori încearcă să arate că ei nu sunt cei care iau aceste măsuri”.

Despre premierul Ilie Bolojan, liderul PNL Dâmbovița susține că este „ca un doctor care taie răul de la rădăcină”.

Ads