Avertisment de la vârful PNL: „Riscăm să constatăm din nou că rezultatul votului a fost influențat nedemocratic. Dezinformarea poate influența alegerile din 7 decembrie”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 13:46
422 citiri
Raluca Turcan - FOTO Facebook/Raluca Turcan

Deputata PNL Raluca Turcan avertizează asupra riscului ca dezinformarea să influențeze alegerile parțiale din 7 decembrie, subliniind că valul de postări false și mincinoase despre tragedia din Rahova este parte a unei campanii coordonate menite să slăbească încrederea românilor în stat și în instituțiile sale.

„Dacă instituțiile care au atribuții în combaterea și sancționarea dezinformării nu fac nimic, riscăm ca, după alegerile parțiale din 7 decembrie, să constatăm din nou că rezultatul votului a fost influențat nedemocratic.

Ceea ce vedem în aceste zile – valul de postări false și mincinoase despre tragedia din Rahova – este rezultatul unei campanii de dezinformare coordonate, care urmărește să slăbească încrederea românilor în stat, în instituțiile sale și în capacitatea noastră de a reacționa cu echilibru”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Raluca Turcan a evidențiat un alt exemplu de dezinformare care circulă intens: mesaje false despre intrarea României în război, înrolarea copiilor sau colapsul statului. Chiar dacă Ministerul Apărării a comunicat desfășurarea unor exerciții militare de rutină, manipularea continuă să domine spațiul online, transformând frica într-un instrument de propagandă.

„Un alt episod de manipulare care e în plină desfășurare spune că România intră în război. Chiar dacă Ministerul Apărării a anunțat public desfășurarea unor exerciții militare de rutină, valurile de manipulare continuă să domine spațiul online. Mesaje despre „intrarea în război”, „înrolarea copiilor” sau „colapsul statului” circulă liber pe canale de comunicare unde frica e transformată în armă.

De aceea spun clar: instituțiile statului trebuie să-și facă treaba. Nu selectiv, nu după valul mediatic, ci constant. Prin monitorizare activă, reacție în timp real, transparență în comunicare și sancționarea celor care propagă intenționat informații false. Prevenirea manipulării informaționale este o chestiune de securitate națională, nu de imagine”, a punctat deputata.

Totodată, Raluca Turcan a făcut un apel către jurnaliști, platforme online, organizații civice și cetățeni: să se informeze din surse verificate, să semnaleze conținutul fals și să ceară transparență. Doar printr-un efort comun se poate apăra democrația, încrederea publică și siguranța socială.

„În același timp, îi îndemn pe toți – jurnaliști, platforme online, organizații civice și cetățeni – să ne asumăm împreună această luptă. Să ne informăm din surse verificate, să semnalăm conținutul fals, să cerem transparență. Doar așa putem apăra democrația, încrederea publică și siguranța socială a României”, a mai transmis Raluca Turcan.

