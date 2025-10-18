PNL ține cu dinții de candidatura proprie la Primăria București, după peste 30 de ani de insuccese. Cine a fost singurul primar general dat de liberali

Eliberarea postului de primar general al Bucureștiului, după plecarea lui Nicușor Dan la Cotroceni, a redeschis competiția pentru Primăria Capitalei. Astfel, partidele se văd în situația în care, după un an de la ultimele alegeri, trebuie să se confrunte din nou pentru a doua cea mai votată funcție în stat.

Miza este cu atât mai mare cu cât în decursul timpului s-a dovedit că funcția de primar general al Capitalei poate fi o rampă de lansare pentru Președinția României.

În acest context, PNL se găsește într-o dilemă. O candidatură comună cu USR la Primăria Generală ar aduce, cel mai probabil, o victorie sigură pentru dreapta. Cu toate acestea, pentru prima dată după zeci de ani, un liberal pare să aibă șanse în această competiție – primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

De partea cealaltă, USR pare să fie decis pe candidatura lui Cătălin Drulă, însă premierul Ilie Bolojan pare să insiste pe nominalizarea lui Ciprian Ciucu, iar situația pare să meargă către candidaturi separate din partea celor două partide. Varianta convine și celor de la PSD, care au amenințat cu ruperea coaliției dacă USR și PNL s-ar alia la București.

Ciucu are în spate aproape 100.000 de voturi câștigate la alegerile de la Sectorul 6 din 2024, sectorul său fiind și cel mai mare în privința numărului de locuitori.

Ads

După aproape 34 de ani de la ultima victorie, PNL ar putea să spere din nou că vor da primarul general al Bucureștiului. Liberalii au dat ultima dată primarul Capitalei în 1992, iar de atunci au urmat zeci de ani în care fie nu au avut candidat, fie au avut eșecuri răsunătoare.

1992 - Primele alegeri locale post-decembriste. Primul și ultimul primar general liberal

În 1992 au avut loc primele alegeri pentru Primăria București și primul scrutin local pe teritoriul întregii țări, după Revoluția din 1989. Între 1990 și 1992, primarii erau numiți, nu aleși.

Acesta a fost și singurul an în care PNL a câștigat alegerile de la Capitală. Crin Halaicu, de profesie inginer constructor, a câștigat alegerile din partea Convenției Democrate (CDR). Principalul contracandidat al acestuia a fost Cazimir Ionescu, din partea FSN.

Alegerile locale se desfășurau atunci în două tururi. În primul tur de scrutin, care a avut loc pe 9 februarie 1992, Halaicu a obținut 45,94% din voturi, iar Cazimir Ionescu 31,45%.

Ads

Cel de al doilea tur a avut loc pe 23 februarie, iar Crin Halaicu a câștigat primăria cu 55,88% din voturi, ducându-și la capăt mandatul până la alegerile din 1996.

Rezultatul era unul important pentru CDR, în contextul în care partidul lui Ion Iliescu, FSN, spulberase opoziția în aproape toate județele țării.

După alegerile locale din 1996, la care Crin Halaicu nu a participat, s-a retras din viața publică, dedicându-se afacerilor. Din 1996 a devenit General Manager al Grupului Imobiliar București.

De menționat este că printre cei peste 30 de candidați care s-au înscris în cursa pentru București în 1992 a candidat și Călin Popescu Tăriceanu, sub sigla formațiunii „Noul Partid Liberal”, o aripă tânără a liberalilor. Un an mai târziu, Tăriceanu revine în PNL.

1996 - Anul țărăniștilor

În 1996, candidatul CDR nu a mai venit din partea liberalilor, ci din partea țărăniștilor. Victor Ciorbea a câștigat alegerile din 1996 în fața lui Ilie Năstase, fostul tenismen, candidat din partea FSN.

Ads

Ciorbea nu a stat foarte mult în funcție, urmând să devină premier al Convenției. Interimatul a fost preluat de Viorel Lis, de asemenea parte din PNȚCD.

2000 - Rezultat modest pentru PNL. Primul an în afara CDR

La începutul noului mileniu, CDR era deja „pe moarte”. Anii de guvernare erodaseră puternic Convenția, iar certurile dintre PNL și PNȚCD i-au determinat pe liberali să candideze separat la București.

Candidatul liberalilor a fost omul de afaceri George Pădure, care cu doi ani în urmă, la alegerile parțiale pentru Primăria București, a candidat independent, însă fără succes.

Bătălia se dădea în principal între candidatul Partidului Democrat (PD), Traian Băsescu, și candidatul PDSR, Sorin Oprescu.

În primul tur al alegerilor, George Pădure (PNL) a obținut doar 7,36% din procente, în timp ce candidatul CDR, Călin Cătălin Chiriță fusese foarte aproape să intre în turul doi, cu 16,8%. Traian Băsescu a intrat în turul al doilea cu 17,5% și a câștigat ulterior în fața lui Sorin Oprescu.

Ads

2004 - Un alt an fără candidat PNL

În 2004, PNL a susținut candidatul Partidului Democrat, Traian Băsescu, în cadrul alianței D.A. (Dreptate și Adevăr), care a și câștigat alegerile în fața candidatului PSD, Mircea Geoană.

Era deja al treilea scrutin în care liberalii nu aveau un candidat important pentru Capitală.

În 2005, la alegerile parțiale organizate după plecarea lui Traian Băsescu la Cotroceni, liberalii l-au susținut pe reprezentantul D.A. Adriean Videanu.

2008

În 2008, liberalii deja nu mai făceau parte din alianța D.A., după o guvernare marcată de conflicte între premierul Călin Popescu-Tăriceanu și președintele Traian Băsescu.

La acel moment, PNL l-a aruncat în cursă pe Ludovic Orban, însă acesta avea să fie, în sfârșit, anul lui Sorin Oprescu, eternul candidat la București.

Liberalul Ludovic Orban a obținut în primul tur doar 11,86% din procente, plasându-se sub candidatul PSD, Cristian Diaconescu, care a luat 12,34% și sub candidatul PDL, Vasile Blaga și Sorin Oprescu.

Ads

2012 - Candidatura comună USL

La momentul alegerilor din 2012, PNL era în alianță politică cu PSD, în cadrul USL. Astfel, liberalii l-au susținut, alături de PSD și PC pe Sorin Oprescu, pentru un al doilea mandat la Primăria București.

2016 - Bâlbe în lanț pentru desemnarea candidatului PNL, „încununate” cu eșec

Anul 2016 a fost unul plin de ghinion pentru liberali. Primul candidat al PNL la Primăria Capitalei a fost europarlamentarul Cristian Buşoi, care a fost criticat pentru că a s-a folosit de tragedia de la Colectiv în campania sa.

În contextul în care sondajele arătau dezastruos pentru PNL, Bușoi a renunțat la candidatură în favoarea lui Ludovic Orban, care mai candidase deja în 2008 și 2012. Nici această candidatură nu avea să dureze.

Ludovic Orban a fost audiat de DNA în calitate de inculpat, acuzat fiind că și-ar fi folosit funcția și ar fi cerut 50.000 de euro de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu ca să își susțină campania electorală. Trimis în judecată, el a fost achitat definitiv în martie 2018 de către ÎCCJ.

Ads

Orban a renunțat la acel moment la candidatură, iar situația pentru PNL începea să arate cum nu se poate mai rău.

Următorul candidat pe care PNL l-a aruncat în cursă a fost Marian Munteanu, fostul lider al mișcării „Piața Universității” și fost lider al studenților în anii 90. La rândul său, Munteanu a fost nevoit să renunțe la candidatură pe fondul informațiilor apărute în spațiul public legate de simpatiile sale legionare și de colaborarea cu fosta „Securitate”.

Noul candidat și varianta finală cu care PNL s-a prezentat la alegerile pentru București a fost Cătălin Predoiu, iar rezultatul nu fost o surpriză. Actualul ministru al Afacerilor Interne a luat la cel moment puțin peste 11 procente, sub Gabriela Firea și Nicușor Dan.

Astfel, în decurs de doar 6 luni, liberalii au fost nevoiți să schimbe 4 candidați, fiind unul dintre cele mai slabe rezultate obținute de aceștia la București.

Ads

2020 - Încă un an fără candidat liberal

În 2020, sub conducerea lui Ludovic Orban, PNL l-a susținut la Primăria București, alături de USR, pe Nicușor Dan, care a și câștigat alegerile în fața Gabrielei Firea.

2024 - Un nou eșec pentru PNL

Ultimele alegeri pentru Primăria București au fost unele dintre cele mai dezastruoase pentru PNL.

În primă fază, pe baza alianței de guvernare cu PSD, liderii celor două partide, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au decis să dea un candidat comun în cursa pentru Primăria București, în paralel cu o listă comună de candidați la alegerile europarlamentare.

Medicul Cătălin Cîrstoiu, directorul Spitalului Universitar din București, a fost propus de ambele partide pentru a candida la Capitală, fiind o variantă de independent susținut de coaliție menită să împace ambele electorate.

Dezastrul a survenit imediat, după ce doctorul a făcut o serie de gafe în pre-campanie, iar presa a dezvăluit mai multe controverse care se leagă de acesta, inclusiv acuzații de luare de mită de la pacienți. După presiuni făcute de cele două partide, în contextul în care Cătălin Cîrstoiu părea că nu mai vrea să se retragă, iar sondajele arătau tot mai rău, acesta s-a retras într-un final.

PNL și PSD au ales să meargă separat la alegeri, social-democrații cu Gabriela Firea, iar liberalii cu Sebastian Burduja, fostul ministru al Energiei.

Ziua votului a adus una dintre cele mai grele înfrângeri pentru PNL. Sebastian Burduja a obținut doar 7,85% din voturi, sub Cristian Popescu-Piedone, care a luat 15,26% și sub Gabriela Firea, care s-a plasat pe locul doi, cu 22,34%. Nicușor Dan a câștigat cu un procent echivalent cu totalul procentelor adunate de următorii 3 candidați.

Din 1992 până astăzi, PNL fie nu a avut candidat propriu, susținând un candidat al coaliției sau alianței din care făceau parte, fie au avut candidat, dar rezultatul a fost unul dezastruos.

Astfel, în 35 de ani de la reînființarea Partidului Național Liberal, aceștia au avut un singur primar, Crin Halaicu.

Ads