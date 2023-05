Atac din PNL la adresa ministrului Adrian Câciu: ”Este responsabil pentru deficitul bugetar de 27 de miliarde de lei”

Deptatul Maria Gabriela Horga (PNL) spune marţi că Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei, înregistrat după primele patru luni ale anului şi că era normal ca el să plece din fruntea Ministerului Finanţelor.

”Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, este responsabil pentru deficitul bugetar de 27,35 de miliarde de lei, înregistrat după primele patru luni ale anului. Ministrul Finanţelor a promis că diferenţa dintre cheltuieli şi venituri nu va depăşi 68,2 miliarde de lei în tot anul 2023. Adrian Câciu a supraestimat veniturile şi a subestimat cheltuielile. În aceste condiţii, era normal ca Adrian Câciu să plece din fruntea Ministerului Finanţelor”, afirmă deputatul Maria Gabriela Horga.

Ea arată că în primele cinci luni din 2023, ANAF a încasat 148 de miliarde lei, cu 9,4 miliarde lei mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2022.

”Sunt sume obţinute cu un efort enorm din combaterea evaziunii şi din executări silite. Astea sunt faptele. De demisionat, însă, a demisionat doar şeful ANAF, Lucian Heiuş. Deşi pleacă un profesionist pentru greşelile din buget ale lui Câciu, pesediştii nu bagă capul în pământ de ruşine. Mai mult, toţi analfabeţii din punct de vedere economic vorbesc acum de colectare. Marian Mina, şeful PSD Giurgiu, s-a reprezit să dea vina pe Lucian Heiuş, după ce acesta şi-a dat demisia din fruntea ANAF. Încerc un răspuns cât mai pe înţelesul lui Marian Mina. Adrian Câciu a alcătuit un buget în care a trecut venituri mai mari ca anul trecut si a inclus chiar şi veniturile excepţionale de anul trecut!”, spune Horga.

”E ca şi cum într-un an ţi-ai vinde casa şi ai considera automat că venitul încasat din vânzare se va repeta în toţi anii următori şi îl vei şi depăşi. Ştiu că un pesedist ca Marian Mina înţelege doar colectarea ilegală la barieră, după cum scrie presa (link in comentarii), dar trebuie să spunem adevărul. În condiţiile supraestimării veniturilor de către Adrian Câciu, suma colectată de ANAF este cu 8,9 miliarde de lei mai mică faţă de estimările Ministerului Finanţelor. Din suma totală, 8,5 miliarde de lei este suma necolectată de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili condusă de Ionuţ Mişa, fost ministru PSD. În plus, până şi un copil din şcoala primară îşi dă seama că nu poţi avea un deficit de 27 de miliarde de lei, doar din cauza unor încasări mai mici faţă de estimări cu 8,9 miliarde de lei!”, mai spune liberala.

Marian Mina de la PSD a afirmat, marţi, că ”domnul Heiuş şi-o fi dovedit performanţele, dar doar pe pârtie, la schi, nu la serviciu, având în vedere situaţia dezastruoasă a neîncasărilor la bugetul de stat”.

”Cu o fascinantă candoare, Lucian Heiuş zice că abia ieri a aflat de problemele din ANAF, deci vă daţi seama cât de „implicat” a fost ca şef al instituţiei. Normal, dacă ai alte preocupări, te şi ia prin surprindere problema colectării veniturilor, chestiune pe care atât Ministrul Finanţelor cât şi alţi reprezentanţi ai #PSD din Guvern au semnalat-o de mai multă vreme. Din păcate, ministrul Finanţelor nu putea să-l demită pe şeful ANAF – decizia trebuia să vină de la premierul Ciucă şi iată că s-a întâmplat şi salutăm acest lucru! Sigur, era bine ca şeful PNL să fi luat măsura ceva mai devreme, dar... decât niciodată... Important este că noua conducere ce urmează să fie numită mai are timp să redreseze gradul de colectare la ANAF, în cel de-al doilea semestru. Asta pentru ca Executivul să se încadreze în ţintele bugetare pentru acest an”, a spus deputatul PSD.