Fostul consilier al liberarului Cristian Busoi, numit secretar de stat in Ministerul Sanatatii. E al doilea apropiat al europarlamentarului care ajunge la Sanatate

Cine este Ciprian Bogdan, numit secretar de stat in Ministerul Sanatatii

Ciprian Bogdan este al doilea apropiat al lui Cristian Busoi care devine secretar de stat in Ministerul Sanatatii dupa Andrei Baciu, numit secretar de stat in decembrie anul trecut.Decizia de numire a lui Ciprian Bogdan in functia de secretar de stat in Ministerul Sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial.Ciprian Bogdan devine al cincilea secretar de stat din actuala echipa de conducere a Ministerului Sanatatii, dupa Horatiu Moldovan, Dragos Nicolae Garofil, Andrei Baciu si Ionel Oprea.Ciprian Bogdan are 41 de ani, este absolvent al Facultatii de Medicina si este membru PNL Timis, fiind ales consilier judetean la alegerile din aceasta toamna. In ultimii 6 ani, el a fost consilierul lui Cristian Busoi la cabinetul de europarlamentar al acestuia.Acesta a fost, de-a lungul timpului, manager al spitalului CF Timisoara si al spitalului judetean Timisoara. Cariera sa este legata de cea a lui Cristian Busoi, fiind vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cand acesta era presedinte si consilierul lui Busoi la Parlamentul European.Ciprian Bogdan a intrat in PNL in anul 2001. In anul 2008 a fost ales consilier local la Timisoara. Intre 2006 si 2007, Ciprian Bogdan a fost manager la o companie farmaceutica, in perioada 2007-2009 a fost manager al Spitalului Clinic CF Timisoara, fiind la acea vreme cel mai tanar manager al unui spital. In 2012 a fost numit manager la Spitalul Judetean de Urgenta Timisoara, insa a renuntat la functie in anul 2013 a plecat in functia de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), dupa ce Cristian Busoi preluase functia de presedinte. De altfel, Ciprian Bogdan a fost si consilierul lui Busoi la Parlamentul European.Potrivit presei locale, Ciprian Bogdan si Cristian Busoi au fost si colegi de facultate.In prezent, Ciprian Bogdan este si vicepresedinte al organizatiei PNL Timis.Conform declaratiei de avere depusa pentru candidatura la Camera Deputatilor, Ciprian Bogdan detine, in judetul Timis, un teren agricol, un teren intravilan, o casa si un apartament, are trei masini - Mercedes C Class, BMW X3 si Audi A4, ceasuri estimate la 9000 de euro, 14.000 de euro intr-un cont la ING Belgia si 45.000 de lei la BCR Timisoara. El are si un credit de 35.000 de euro la BCR Orastie, scadent in 2026. In ultimul an fiscal, Ciprian Bogdan a incasat 68.000 de euro de la Parlamentul European, iar sotia sa 110.000 de lei de la Pfizer Romania, fiind key acount manager.CITESTE SI: