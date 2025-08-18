PNL s-a adresat instanței de judecată. Bolojan cere înapoi banii cheltuiți în campania electorală

PNL vrea ca sumele cheltuite în campania electorală din 2024 - alegerile prezidențiale în care l-au susținut pe Nicolae Ciucă, să fie decontate de la bugetul de stat. Însă, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) s-a opus, motiv pentru care formațiunea condusă de către Ilie Bolojan a chemat instituția în judecată.

Partidul Național Liberal a deschis recent o acțiune în instanță împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP). Procesul a fost inițiat pe 12 august, după decizia AEP din luna mai, când instituția a refuzat acordarea celor 14 milioane de lei solicitate, informează Libertatea. Practic, aproape 3 milioane de euro așteaptă PNL să primească de la stat, formațiune îngropată în datorii, evaluate la 30 de milioane de euro.

PNL consideră că Ordonanța de Urgență emisă de Guvernul Ciolacu în 2024 acoperă și banii din subvenție. Partidul susține că AEP ar fi trebuit să le restituie întreaga sumă cheltuită, indiferent de sursa fondurilor.

PNL, implicat activ în sponsorizarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu

În noiembrie 2024, PNL a utilizat peste 14 milioane de lei din subvenția de stat pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă. După anularea alegerilor, guvernul a emis o OUG pentru restituirea banilor cheltuiți în campanie. Motivul adoptării acestei OUG a fost că legea în vigoare privind finanțarea partidelor și campaniilor electorale nu prevedea rambursarea cheltuielilor în situația anulării alegerilor.

Față de PNL, PSD nu a folosit subvenția pentru campania prezidențială a lui Marcel Ciolacu, ci s-a bazat pe împrumuturi.

În urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024, ANAF a emis un raport în baza căruia s-a dovedit că printre sumele cheltuite de PNL în campanie s-au numărat și cele direcționate către campania lui Călin Georgescu. Rareș Bogdan ar fi fost liderul PNL care ar fi venit cu această idee. Astfel, candidatul suveranist ar fi ajuns viral și ar fi reușit să câștige turul 1 al alegerilor.

PNL ar fi apelat la această „strategie” pentru ca „CG” să rupă din electoratul suveranist al lui George Simion, făcându-i astfel cale liberă lui Nicolae Ciucă, pentru turul 2.

