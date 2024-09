"Subiectul este închis". PNL a retras din Parlament proiectul "Legii Iohannis"

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, a anunţat, în ziua de 27 septembrie 2024, după ședința conducerii PNL, că iniţiatorii proiectului care îi permitea preşedintelui Klaus Iohannis să candideze ca independent la alegerile parlamentare au retras acest proiect de act normativ.

Ionuț Stroe a precizat că proiectul de lege este acum un subiect închis pentru liberali.

"Este foarte bine că s-a lămurit această situaţie. Subiectul pentru noi este unul închis, în mod evident. S-a speculat foarte mult din punct de vedere politic pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere, iată, declaraţiile preşedintelui lămuresc în totalitate situaţia", a afirmat Stroe, la sediul PNL, întrebat cum au primit liberalii anunţul lui Iohannis că nu candidează la parlamentare, în condiţiile au depus un proiect în Parlament în acest sens.

Întrebat despre faptul că Nicolae Ciucă a afirmat că a fost o înţelegere cu PSD pe acest proiect, Ionuţ Stroe a spus: "Niciodată n-a negat preşedintele o înţelegere cu social-democraţii în ceea ce priveşte promovarea unui demers legislativ care să lămurească acest cadru legislativ, care, practic, dă un drept constituţional oricărui preşedinte, nu neapărat celui în funcţie, de a candida la parlamentare".

Referitor la faptul că şeful statului nu şi-a dorit să candideze la parlamentare, el a susţinut că "este o opţiune cât se poate de clară şi limpede a preşedintelui Iohannis de a nu concura în aceste alegeri" şi nu are legătură cu demersul legislativ pe care liberalii îl consideră a fi încheiat.

"De altfel, parlamentarii iniţiatori chiar au depus în această dimineaţă o cerere de retragere a amendamentului de pe agenda Parlamentului. Am retras acest amendament tocmai pentru a nu se mai specula politic. (...) Eu cred că agenda în momentul de faţă este cât se poate de lămurită. Prea multe de adăugat n-aş mai avea", a menţionat Ionuţ Stroe.

Întrebat ce relaţie are PNL cu Klaus Iohannis în acest moment, purtătorul de cuvânt a răspuns că relaţiile sunt "corecte" şi "normale".

"Niciodată nu am ascuns parteneriatul pe care l-am avut cu preşedinte Klaus Iohannis. Nu numai în decursul exercitării mandatelor de preşedinte, dar şi înainte, pentru că preşedintele Klaus Iohannis a fost ales din partea Partidului Naţional Liberal. În mod evident, şi acum relaţia este una corectă şi normală", a explicat Stroe.

Referitor la faptul că sunt voci care cer distanţarea PNL de Iohannis, el a spus: "Cred că ajungem într-o zonă a subiectivismului".

"N-am auzit public exprimări de genul acesta din partea colegilor liberali, cum la fel cred că am specula foarte mult dacă am comenta fel de fel de poziţii, pe care, până la urmă, oricine are dreptul să le aibă. Niciodată Partidul Naţional Liberal n-a cerut unanimităţi, niciodată în Partidul Naţional Liberal nu au existat situaţii în care toată lumea să fie în deplin acord în legătură cu anumite lucruri. Noi suntem un partid care la capitolul democraţiei interne a excelat tot timpul şi, mai mult decât atât, cred că toate deciziile pe care le-am luat sunt în direcţie cu voinţa membrilor. S-a văzut lucrul ăsta la Congres, unde o imensă majoritate, nu numai că a votat şi a validat candidatura preşedintelui Ciucă, dar şi-a manifestat şi disponibilitatea de a susţine demersurile electorale şi campania", a arătat Ionuţ Stroe.

În opinia sa, această situaţia nu afectează imaginea PNL. "Până la urmă, nu cred. În mod evident electoratul liberal în foarte multe rânduri s-a suprapus şi a susţinut candidatura preşedintelui Iohannis, aşa că nu văd niciun fel de probleme, până la urmă, eliminându-se acest subiect, orice formă de influenţă se diminuează către zero", a mai susţinut Stroe.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, că nu va candida la alegerile din decembrie pentru viitorul Legislativ.

"Aşa cum am declarat în mai multe rânduri, îmi voi încheia mandatul de preşedinte al României la termen şi nu voi demisiona din funcţie. Nu voi candida la alegerile parlamentare din decembrie, indiferent de decizia pe care o va adopta astăzi Biroul Electoral Central. Nu am susţinut şi nu susţin modificarea legislaţiei electorale în favoarea unei singure persoane", a afirmat şeful statului.

Parlamentarii PNL Daniel Fenechiu şi Gabriel Andronache au depus, săptămâna trecută, la Parlament, o propunere legislativă care prevede că preşedintele României poate candida, în ultimele trei luni ale mandatului, ca independent pe listele unui partid sau alianţe la alegerile parlamentare. Proiectul modifică, în acest sens, articolul 52 din legea privind alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor.

