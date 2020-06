Actorul Claudiu Bleont, candidat la Primaria comunei clujene Belis: Multumesc sincer, Ludovic Orban, pentru ca ti-ai facut timp sa asculti oful oamenilor din Apuseni

Ziare.

com

"Cand, de pe pozitia de simplu cetatean, ajungi la factorul de decizie aflat pe cea mai inalta treapta a ierarhiei politice, si esti primit, ascultat si ajutat - fara a ti se cere nimic in schimb, fara a fi conditionat, fara a fi nevoit sa fiiunei structuri de partid sau unei ideologii politice intelegi ca Romania are o sansa extraordinara si prinzi aripi. Asa ca multumesc sincer Ludovic Orban pentru ca ti-ai facut timp sa asculti oful oamenilor din Apuseni si pentru ca mi-ai aratat ca exista solutii reale pentru o Romanie mai buna", a scris, sambata, pe Facebook, actorul Claudiu Bleont.El a adaugat ca si-a asumat "pozitia" de candidat la Primaria Belis, judetul Cluj."Pozitia pe care proaspat mi-am asumat-o, aceea de candidat la Primaria Belis, o comuna de munte de langa Cluj, m-a adus in fata oamenilor, am intrat in curtile lor, i-am privit in ochi si le-am aflat nevoile. Dar nu am vrut nicio clipa sa fiucare doar promite ca va rezolva...Asa ca folosindu-ma de tot ceea ce reprezint eu, Claudiu Bleont, am luat la rand ministerele, am deschis usi, am pus intrebari si am cautat solutii.Pentru ca pentru moti cuvantul dat si mana stransa sunt mai valoroase decat orice hartie si au greutatea morala a unei certitudini - ai promis ca faci, atunci trebuie sa faci. Asa ca nu am cum sa nu multumesc unui guvern PNL care m-a primit, m-a ascultat, mi-a oferit solutii si suport real. Fara a imi cere nimic in schimb, fara a ma conditiona saupentru viitor. Ci pur si simplu pentru ca am intalnit niste oameni extraordinari, care pot si vor sa faca Romania mai buna pentru noi toti si care mi-au dovedit mie, Claudiu Bleont, ca liberalismul nu e doar o poveste istorica a Romaniei mari ci un viitor cat se poate de concret, sustinut de oameni si pentru oameni. Cu adevarat", a afirmat actorul.El le-a multumit lui Ludovic Orban, Ovidiu Raetchi , Robert Sighiartau, Adrian Oros Bogdan Gheorghiu si le-a transmis ca ii asteapta in Muntii Apuseni: "sa le aratati si motilor ce mi-ati aratat mie - ca impreuna se poate", postand si mai multe fotografii impreuna cu acestia.