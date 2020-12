Acuzatii de "debandada in partid" in sedinta restransa dintre liderii PNL: "E o bataie de joc la adresa lui Florin Citu"

Orban: "Nu renunt"

Liderul PNL Ludovic Orban a propus marti-seara, intr-o sedinta restransa la sediul partidului, ca Florin Citu sa renunte la functia de prim-ministru. Astfel, Ludovic Orban ar deveni candidatul partidului pentru pozitia de premier, iar USR PLUS ar primi sefia Camerei Deputatilor pentru Dan Barna . Insa lideri din PNL s-au opus categoric, au relatat pentru News.ro surse prezente la discutii.Cel mai vehement a fost secretarul general al PNL, Robert Sighiartau. "E o bataie de joc la adresa lui Florin Citu si la adresa partidului. Nu putem sa facem asta inca o data", a spus Sighiaratu, cu trimitere la faptul ca Florin Citu a mai renuntat o data la functia de premier, in primavara, pentru a-i face loc lui Ludovic Orban, demis la acea vreme prin motiune de cenzura.In sedinta de marti seara, Orban a incercat sa-l intrerupa pe Robert Sighiartau, dar a intervenit Raluca Turcan. "Ludovic, lasa-l sa termine ce are de spus!", a cerut vicepremierul Turcan.Florin Citu, propunerea oficiala de premier a PNL, i-a transmis categoric lui Ludovic Orban ca nu se retrage "sub nicio forma" din cursa pentru Palatul Victoria , pentru ca si-ar pierde credibilitatea, sustin sursele citate. Florin Citu a fost sprijinit si de europarlamentarul PNL Rares Bogdan, care a sustinut ca partidul trebuie sa ramana la varianta Florin Citu - premier.In final, Rares Bogdan a spus ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa aiba ultimul cuvant.Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca nu va renunta la functia de presedinte al Camerei Deputatilor. "USR PLUS are de ales: Citu premier si eu presedinte al Camerei Deputatilor. Sau eu premier si Dan Barna presedinte al Camerei Deputatilor", a spus Ludovic Orban in sedinta conducerii PNL.Liberalii ar putea relua chiar miercuri discutiile cu USR PLUS si UDMR pentru impartirea functiilor din Parlament, informatii initiale indicand ca acestea ar putea fi reluate joi.Toti liderii PNL prezenti la discutii i-au cerut lui Ludovic Orban sa inceteze "debandada din partid". "Ne facem din ras si ne va costa", sustin sursele citate.La sedinta de marti-seara a conducerii PNL au participat: Ludovic Orban, Ionel Danca, Robert Sighiartau, Rares Bogdan, Raluca Turcan, Alina Gorghiu , Iulian Dumitrescu si Florin Citu.