Alin Tise, presedintele CJ Cluj: "Avem ministri care nu stiu sa citeasca un buget. Imi dau demisia daca nu se reformeaza PNL"

"Atat presedintele cat si cei din Biroul National care i-au girat ar trebui sa demisioneze, dar eu cred ca nu vor face acest lucru. Cred ca situatia se va regla abia la urmatorul Congres. Ma intreb ce facem pana atunci. Ce vom face cu asteptarile oamenilor? Ce vom face cu partidul care in momentul asta e debusolat?Eu iau in considerare sa imi dau demisia din toate functiile pentru ca eu m-am bagat in politica pentru a face ceva pentru oameni. Daca vad ca nu se poate face acest lucru, prefer sa renunt. Ce o sa le oferim copiilor nostrii daca vom continua in aceasta directie?", a declarat Alin Tise, pentru Ziare.com.Presedintele CJ Cluj spune ca isi doreste ca persoanele sa fie promovate meritocratic si nu pe criterii care tin de prietenii."PNL trebuia sa promoveze in functii persoane competente. Un om cu valoare politica inferioara nu ma poate conduce pe mine. Un om care nu a participat la nicio batalie electorala sau care a pierdut la alegeri nu poate sa conduca un partid. Ierarhia in interiorul partidului ar trebui facuta in functie de rezultatele electorale.Mai mult de atat, trebuie promovate persoane pe criterii meritocratice. Avem ministri in actualul guvern care nu stiu sa citeasca un buget. Imi doresc un partid care realmente sa faca ce spune. Din pacate, oamenii au ajuns sa creada ca daca vine cineva de la un partid este incompetent. Asta pentru ca multe persoane incompetente au fost promovate in functii", a declarat Alin Tise.Politicianul a ridicat si problema cenzurii in interiorul partidului. Acesta sustine ca ar exista o frica de a vorbi despre problemele interne "Exista in interiorul paridului o tema de a vorbi, de a spune ce probleme sunt. Eu aveam 13 ani la Revolutie , nu am trecut prin aceste lucruri, asa ca nu inteleg sa nu fii lasat sa iti expimi parerea", a declarat Tise.Politicianul liberal din Cluj sustine ca nu are "o chestiune personala" cu Ludovic Orban si ca nu face parte din nicio tabara din interiorul PNL."Eu nu am o chestiune personala cu Ludovic Orban , el mi-a propus de multe ori sa fac parte din echipa dansului, dar eu am sustinut echipa Busoi.In momentul de fata nu fac parte din nicio echipa. Nu sunt omul nimanui, am douazeci de ani de politica, am participat la mai multe scrutinuri electorale, ci singura mea grija este legat de ceea ce se va intampla cu partidul si ce le vom lasa generatiilor viitoare", a afirmat Alin Tise, pentru Ziare.com.CITESTE SI: Razboi pe fata in PNL. Liderii partidului, intre "Orban trebuie sa plece" si "nu stiu daca e cea mai buna varianta"