Culisele negocierilor dintre PNL si USR. Analist politic: "Nu s-a vorbit nimic despre guvernare, ci doar despre functii"

Astfel, in momentul de fata se discuta despre patru scenarii: presedinte la Camera Deputatilor si un reprezentant USR presedinte la Senat Ludovic Orban premier si Florin Citu presedinte la Senat, un reprezentant USR presedinte la Camera Deputatilor ( Dan Barna sau Catalin Drula);- Florin Citu premier, PNL sa aiba sefia Senatului, iar Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor; Dacian Ciolos sa fie premier, iar PNL sa aiba conducerea ambelor Camere ale Parlamentului.La cele doua variante de la PNL, plus cele doua de la USR, se mai adauga inca una, venita din partea UDMR - Florin Citu sau Ludovic Orban premier, un reprezentant USR la Camera Deputatilor sau la Senat si presedintia celeilalte camere la UDMR.Din spatele usilor inchise, negocierile pentru urmatorul guvern s-au mutat in presa. Desi reprezentantii partidelor trimiteau informatii pe surse catre presa, primul care si-a asumat o discutie publica pe acest subiect a fost Dan Barna.El a propus marti ca liderii PNL, USR-PLUS si UDMR sa fie vicepremieri, iar Catalin Drula de la USR sa preia sefia Camerei Deputatilor.Declaratia de presa a lui Barna a nemultumit atat UDMR, cat si PNL, in sensul in care ambele formatiuni i-au reprosat ca iesirile publice trebuie facute nu individual, ci dupa ce exista un concens intre toate cele trei parti implicate in negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare.Astfel, liderul senatorilor UDMR Cseke Attila a declarat ca astfel de anunturi nu se fac public la televizor. El a adaugat ca Uniunea nu a fost consultata cu privire la aceasta propunere, iar daca doresti sa consolidezi increderea in randul partenerilor cu care vrei sa intri intr-o coalitie de guvernare, atunci discuti direct cu ei, nu prin intermediul mass-media.Miercuri au avut loc disutii tensionate in interiorul PNL, din care pe surse s-a oferit informatia ca Ludovic Orban si-ar dori functia de premier.Ulterior, USR a rectionat din nou public, printr-un comunicat de presa, unde au afirmat ca un eventual guvern condus de Ludovic Orban, "avand in vedere demisia din functia de premier si neindeplinirea angajamentelor luate fata de USR-PLUS", nu raspunde asteptarilor electoratului care isi doreste un nou inceput si o guvernare cu un mandat reformist.Desi presedintele PNL Ludovic Orban a afirmat anterior ca ramane consecvent intelegerii facute cu liderii USR-PLUS si UDMR de a comunica doar deciziile asupra carora a existat in prealabil un acord si de a evita comunicarile individuale de pozitii care asupra carora nu s-a ajuns inca la un consens, miercuri are loc o declaratie poltica, la incheierea negocierilor din BPN PNL, in care ii avertizeaza pe USR-isti sa aiba grija sa nu porneasca un razboi mediatic."As sublinia intai niste chestii de forma decat de fond: faptul ca a iesit singur la declaratii, ca nu a avut pe nimeni langa el si ca nu a luat intrebari. Totodata declaratia mi s-a parut destul de agresiva, daca e sa o pun in contextul declaratiilor de mai inainte. A vrut sa controleze mesajul, sa se duca spre scenarii care nu-l ajuta sa raspunda pe seama lor", a afirmat Arian Zabava pentru Ziare.com.Ludovic Orban a declarat miercuri, dupa sedinta conducerii liberale, ca mandatul PNL la negocierile pentru formarea unei coalitii guvernamentale include doua variante - Florin Citu premier si Ludovic Orban presedinte la Camera sau Orban premier si Citu presedinte la Senat. Liderul liberalilor a precizat ca votul dat in Biroul Permanent National a fost un vot in unanimitate."Am prezentat o informare catre colegii mei ca sa desemneze candidat ca premier Florin Citu si pe subsemnatul la Camera Deputatilor. Am luat decizia de a flexibiliza mandatul, tinand cont de solicitarile partenerilor nostri, care au solicitat Camera Deputatilor. Ca atare, PNL a decis urmatorul mandat: In primul rand, mandatul de a continua negocierile cu USR PLUS, cu UDMR si cu grupul minoritatilor pentru formarea unei coalitii", a afirmat Orban, la finalul BPN al PNL de miercuri.El a argumentat ca intr-o democratie votul cetatenilor e baza pentru orice negociere, PNL avand o pondere de aproximativ 55% in cadrul acestei majoritati parlamentare considera legitim sa desemneze candidat la functia de premier si candidat la functia de presedinte al uneia dintre Camere."Ramane cu candidat la functia de premier si cu subsemnatul la sefia Camerei. In cazul in care nu se vrea aceasta varianta, acceptam si varianta in care PNL sa desemneze premier si sa nominalizeze un candidat la sefia Senatului. Candidat in aceasta situatie e presedintele PNL, subsemnatul Ludovic Orban si candidat la functia de presedinte al Senatului, domnul senator Florin Citu. Am stabilit ca trebuie sa respectam principiile democratice si sa existe o pondere proportionala cu voturile primite, PNL avand o pondere de aproximativ 55%", a subliniat liderul liberal.Liderul PNL a tinut sa reitereze un principiu fundamental, acela potrivit caruia fiecare partid are dreptul deplin de a-si desemna candidatii pentru pozitiile pe care vrea sa le ocupe."Nicio formatiune politica nu poate sa desemneze un alt candidat care apartine altui partid. PNL are deplina legitimitate de a-si desemna propriii reprezentanti pentru functiile de demnitate publica pe care sa le ocupe", a adaugat Orban.Acesta s-a referit si la intelegerea dintre PNL, USR-PLUS si UDMR de a nu comunica public inainte de a fi discutate lucrurile in coalitie, despre care afirma ca nu a fost respectata.Orban a subliniat ca votul pentru mandatul de negociere a fost unanim."Reiterez catre partenerii nostri sa respectam parteneriatul si sa evitam declansarea unui razboi mediatic. Dezmint categoric orice minciuna lansata pe surse de unii sau altii. Mandatul nostru e de a negocia formarea unui Guvern cu USR-PLUS, UDMR si cu grupul minoritatilor nationale", a afirmat el."In masura in care exista deschidere de toate partile, vom putea ajunge la o formula de guvernare comuna, de care Romania are nevoie", a conchis el.Conducerile USR si PLUS s-au intrunit in sedinte separate miercuri seara pentru a stabili un mandat de negociere. Exista doua variante pe care le-ar putea propune partenerilor de coalitie si anume ca Florin Citu sa fie premier, PNL sa aiba sefia Senatului, iar Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau Dacian Ciolos sa fie premier, iar PNL sa aiba conducerea ambelor Camere ale Parlamentului, au declarat surse politice, pentru News.ro.UDMR apreciaza ca propunerile de premier facute de PNL sunt bune, dar precizeaza totodata ca celelalte doua functii in stat - de presedinte al Senatului si Camerei Deputatilor - trebuie sa revina formatiunilor care vor forma coalitia de guvernare alaturi de liberali."Nu avem nimic de comentat, noi putem lucra cu amandoi (Orban si Citu - n.r.). Mai departe, lucrurile se complica, fiindca ca in acest moment noi consideram ca celelalte doua functii politice din stat - cea de presedinte al Senatului si presedinte al Camerei Deputatilor - trebuie sa revina celorlalte doua formatiuni care nu vin cu premierul", a declarat Kelemen Hunor pentru Agerpres.Potrivit acestuia, aici prima optiune ar reveni USR PLUS, fiindca a obtinut mai multe mandate."Dar dupa aceea urmeaza UDMR-ul, fiindca nimeni nu are majoritate. Daca USR-ul alege Camera Deputatilor, putem merge noi la Senat, nu-i nicio problema. Daca alege USR-ul Senatul, nu-i nicio problema, noi putem merge la Camera Deputatilor, ca sa fie un echilibru, sa fie si solidaritate, sa crestem si nivelul de incredere - asta este prima noastra varianta. Vom vedea maine. Am inteles ca si la USR PLUS este in acest moment o sedinta in desfasurare, cu doua variante. Asta este varianta noastra", a precizat liderul UDMR.Kelemen Hunor a adaugat ca UDMR are un mandat flexibil de negociere si considera ca intelegerea in viitoarea coalitie de guvernare trebuie sa fie una "pe linie".PNL nu are alta sansa decat sa se inteleaga cu acesti parteneri. Asta nu face ca PNL sa accepte orice acestor parteneri, insa nu are nici foarte multe parghii de negociere, dupa parerea mea. In plus, asa cum arata lucrurile, parghiile lui Orban sunt limitate si de faptul ca nu pare a fi in aceeasi tabara cu presedintele", a afirmat analistul politic Adrian Zabava."Daca Orban pentru a fi acceptat ca prim-ministru sau presedinte de Camera trebuie sa dea unul dintre Finantele si Economie, unul dintre Transporturi si Fonduri europene, unul dintre Sanatatate si Educatie, va avea o victorie de il vor schimba ai lui in sase luni.Daca concesiile pe care Orban va trebui sa le faca celorlalti parteneri ca sa-si atinga obiectivele personale, atunci e posibil sa ii faca o viata foate scurta in partid. Ceea ce s-a intamplat azi nu pare a fi un progres. Dincontra pare ca lucrurile se ingheata si mai tare azi", a mai adaugat analistul politic."Negocierile sunt clar scapate de sub control din perspectiva imaginii publice. Partidele au de pierdut de pe urma acestor negocieri si asta va face sa se subrezeasca si mai mult increderea in premierul si ministrii ce vor ajunge la conducere. De fapt stirile nici nu au fost despre negociere cu exceptia primei stiri despre faptul ca s-au inteles cu privire la digitalizare.Nu a fost nimic despre armonizarea programelor de guvernare, ci doar despre functii. Si pana nu se vor intelege nici nu se va depasi situatie acesta din care e greu de gresit, cu atat maim ult cu cat toti fiecare dintre actori accelereaza prin pozitii publice. Cat vedem informatii de surse din sedintele de partid, e clar ca presa si opinia publica vor interpreta subiectul si se vor opri cand negocierile se vor finaliza. Deocamdata e clar ca aceste doua partide- Alianta USR-PLUS si PNL nu fac altceva decat se se certe pe functii", a conchis Adrian Zabava.