Ce sanse sunt ca PNL si USR sa faca alianta de guvernare dupa alegeri. "Jocul in trei nu se poate termina bine pentru PMP"

O lupta in trei, cu PMP in rol de victima

O viziune iliberala a PNL-ului, impartasita cu PMP

Fara declaratii de iubire

Ce spun sondajele

Comentatorii politici sunt de parere ca aceste declaratii fac parte din categoria "coatelor si ghionturilor" pe care si le dau partidele politice aflate in campanie electorala, mai ales ca vorbim despre partide care se bat in buna masura pe acelasi electorat. Analistii subliniaza ca declaratiile arata si unele diferente mai greu conciliabile intre cele doua formatiuni politice, dar si posibilitatea ca PMP sa fie adevaratul perdant al acestei dispute.Analistul politic Adi Zabava este de parere ca, dincolo de faptul ca o coalitie cu doua partide mai mici ar fi de preferat pentru orice partid mare, aceste declaratii trebuie privite mai ales in actualul context electoral in care cele doua partide lupta pentru nu doar pentru acelasi electorat dar cauta si sa-si mobilizeze sustinatorii care nu agreeaza partidul rival."Pentru PNL ar fi mai usor sa aiba o guvernare cu niste parteneri mai mici si mai putin problematici, in speta cu PMP si UDMR . O guvernare cu USR ar pune mai multe probleme liberalilor, asta e clar. Pe de alta parte, o buna parte a PNL-ului crede in niste valori conservataore mai apropiate de PMP, poate chiar si de UDMR, decat niste valori ale USR-ului. Exista o apropiere mai mare intre PNL si PMP decat intre PNL si USR. Aceste doua partide au fost de aceeasi parte a baricadei, si sunt in continuare, prin pozitionarea la PSD , si prin raportarea la unele teme ce au tinut si au acaparat opinia publica in ultima perioada, in speta lupta anticoruptie. Insa, in multe alte lucruri, ce tin fie de ideologie sau principii, ele nu se intersecteaza.In al treilea rand, aceste declaratii tin mai degraba de campania electorala, PNL si USR se bat pentru acelasi electorat, nu in totalitatea lui dar o parte a electoratului celor doua partide este comuna. In plus, fiecare din aceste partide au un electorat propriu pe care trebuie sa-l multumeasca, de exemplu, sunt sigur ca PNL are un segment important de votati pentru care USR nu este prea placut. E si o modalitate de mobilizare a acestora. La fel, de partea cealalta, USR raspunde mereu cand apare cate-o pozitie de acest gen din partea PNL. La declaratia dl. Sighiartau a raspuns dl. Ghinea, care a spus ca in cazul unei guvernari cu PNL, USR-PLUS va face o urmarire a obiectivelor la fiecare trei luni, cand va decide daca va ramane sau nu la guvernare. Vom vedea in continuare acest ping-pong pentru ca cele doua partide sunt adversari", a declarat Adi Zabava.In opinia acestuia chiar daca pricipala preferinta pentru PNL ar fi o alianta cu PMP si UDMR, un cuvant greu de spus in formarea viitoarei aliante il va avea si seful statului. "Cred ca in momentul de fata cred ca o coalitie doar cu PMP si UDMR este principala varianta luata in calcul de PNL. Bine, va depinde doar de rezultate, dar si, intr-o masura foarte mare, de ce anume isi doreste Klaus Iohannis . Mai mult decat ceea ce isi doreste PNL-ul", a subliniat Adi Zabava.Pe de alta parte, sociologul Mircea Kivu vede in declaratiile venite din partea PNL drept un raspuns la atacurile repetate din partea USR. "Cred ca e o miscare strict politica. E doar o metoda de a riposta la atacurile venite din partea USR. Pentru ca in ultima vreme USR a atacat tot mai des PNL si atunci liberalii par ca vor sa le spuna 'vedeti ca noi, daca e nevoie, ne descurcam si fara voi'. E adevarat ca o alianta cu UDMR, si mai alss cu PMP, ar insemna o deplasare ideologica spre o dreapta ultra-conservatoare, caci cam asta reprezinta PMP-ul", a precizat Mircea Kivu.Sociologul Sebastian Lazaroiu este insa de parere ca miza declaratiilor venite de la vocile din PNL nu vizeaza atat USR-ul, ci reprezinta mai degraba o "imbratisare ucigasa" pentru PMP, al carui electorat este adormit si scos din joc."Cred ca este mai degraba o viclenie a liberalilor, iar PMP-istii inca nu si-au dat seama ce se intampla. Povestea e simpla si e vorba de acea imbratisare ucigasa cand ai un partid mic care e la pragul de 5%, si tu esti un partid mare care stii ca o sa vii la guvernare, partide care se bat oarecum pe acelasi electorat, sigur ca eu o sa spun ca partid mare ca o sa-i luam pe cei mici la guvernare. Ca PMP o sa fie cu noi la guvernare. S-ar putea astfel ca o parte din electoratul PMP sa nu mai voteze cu PMP, ci cu PNL. In contextul in care PMP-ul are nevoie de fiecare votant, s-ar putea ca o parte a electoratului sau sa-si spuna ca nu e nicio diferenta intre PNL si PMP, mai ales daca vor guverna impreuna, si sa prefere partidul mai mare.Deci cred ca aceste declaratii vizeaza mai degraba PMP-ul, chiar daca cei de acolo inca nu se prind de acest lucru. De vreo doua luni sunt in mari tandreturi, nu mai ataca deloc PNL-ul. Adica fac exact ce e mai prost sa faci in campanie. In campanie trebuie sa fii undeva, la guvernare, in opozitie , tragi in partidele mari de unde vrei sa iei electoratul. Asta au facut la locale, au dat si in PNL si in USR. Iar USR-PLUS e chiar avantajat de aceste declaratii venite din partea PNL, exact pe acelasi principiu, avand imaginea ca cele doua partide sunt antagonice. Cred ca, in realitate, daca USR ia 20% si PNL 30-32%, atunci cel mai probabil cele doua formatiuni vor face o alianta, fara PMP. In cazul in care intra in Parlament, probabil ca PNL-ul va prefera sa le ia parlamentari si sa-i oblige ulterior la o fuziune. Jocul asta in trei nu se poate termina bine pentru PMP", este de parere Sebastian Lazaroiu.Pe de alta parte, profesorul Cristian Pirvulescu este de parere ca ceea ce separa in acest moment PNL de USR este mai degraba o prapastie ideologica, vizibila prin pozitiile ultra-conservatoare si chiar iliberale adoptate de a o anumita aripa a liberalilor. In opinia acestuia, chiar daca nu este vorba de o pozitie asumata oficial de catre PNL, aceste valori separa PNL chiar si de presedintele Iohannis."Nu cred ca aceste declaratii din partea PNL-ului ar arata preferinta normala a unui partid mare de a face o alianta cu doua partide mai mici. Este important cine a facut aceste declaratii. Prima a venit de la Robert Sighiartau si, din punctul meu de vedere, este o declaratie ce trimite la viziunea sa ideologica si religioasa. Acesta este un reprezentant al cultului penticostal iar relatiile pe temele societale intre PNL si USR au fost mai degraba slabe. Pe cate vreme cu PMP, si intr-o oarecare masura cu UDMR, au fost legaturi pe linia acestor decizii, care nu sunt agreate de presedintele Iohannis. Ma refer la trecerea de la educatia sexuala in scoli la educatie sanitara, interzicerea studiilor de gen si asa mai departe. Deci este deja o optiune. Ce vedem acuma este ca PNL-ul, trapizat intr-o masura destul de importanta de persoanele venite din zona neoprotestanta, incepe sa ia nuante iliberale. Deci, din punctul meu de vedere, este vorba de o viziune iliberala care este impartasita cu PMP-ul, chiar daca mai putin cu UDMR-ul. Cred ca este in principal vorba de o optiune ideologica.Si mai este o problema, una chiar vitala pentru statul de drept si viitorul Romaniei. Cele doua partide, preferate in momentul de fata de domnii Sighiartau si Fenechiu, sunt partide anti-reformiste. Adica o alianta cu ele va impiedica punerea in aplicare a programului presedintelui Iohannis, program ce vizeaza intarirea statului de drept, reformarea administratiei si asa mai departe. Pentru asta e nevoie de o majoritate reformista", a declarat Cristian Pirvulescu.Co-presedintele Aliantei USR-PLUS, Dan Barna , a subliniat, miercuri seara, ca nu e ingrijorat de afirmatiile unor liberali, cum ca formatiunea sa politica nu este dorita sa guverneze alaturi de PNL. "Daca electoratul spune ca PNL poate sa guverneze singur, noi vom respecta acest vot. Dar vedeti, aceasta este frumusetea democratiei, faptul ca electoratul este arbitru. In prezent, alianta USR-PLUS e cotata in sondaje cu peste 20%. Oamenii ne transmit ca reformele pot fi facute doar pin prezenta USR-PLUS la guvernare", a spus acesta.Declaratiile acestuia au venit dupa ce liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu , a precizat ca USR PLUS nu este prima varianta de partener de guvernare pentru PNL. "Presedintele Orban a declarat, ca si alti lideri ai partidului, in repetate randuri, ca prioritatea noastra este sa facem un Guvern impreuna cu partidele care ne sunt colege in PPE, aici ma refer la PMP si UDMR, iar in ipoteza in care nu exista suficienta reprezentativitate pentru obtinerea majoritatii, indiscutabil, intra in discutie si USR PLUS", a declarat Fenechiu. Cu doua zile inainte, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau , a spus si el explicit ca, daca ar fi sa aleaga intre a intra la guvernare cu USR sau cu PMP, ar alege PMP.In raspuns la declaratiile lui Sighirtau, Cristian Ghinea europarlamentar USR PLUS, a anuntat ca o eventuala alianta cu PNL va presupune negocieri pe obiective. "Nu vom mai da cecuri in alb. Vom negocia fiecare angajament de guvernare, cu plan de atiune si responsabili. Evaluare la 3 luni de parcurs si decizie de a mentine sau nu alianta. Ultimul sondaj, realizat de CURS si publicat miercuri, 11 noiembrie, plasa PNL-ul pe primul loc in preferintele electoratului, insa in scadere fata de PSD si USR. Astfel, potrivit acestui sondaj, PNL ar obtine 32%, in timp ce PSD ar obtine 29% iar alianta USR-PLUS ar obtine 16%. In partea inferioara a clasamentului se regaseste PMP cu 7%, iar Pro Romania tine aproape cu 6%, in timp ce UDMR se mentine la scorul obisnuit de 5%.La finalul lunii octombrie un sondaj realizat de IMAS la comanda EuropaFM , plasa PNL la 32,6% in scadere cu doua puncte fata de luna septembrie. PSD-ul, cu o scadere similara liberalilor, inregistra era creditat cu 21,7 la suta din optiunile de vot. Alianta USR-PLUS era cotata la 20,4% cu trei procente mai mult decat in luna anterioara. ProRomania era cotat cu 8,9%, UDMR cu 5,1% iar PMP cu 4,8%.