In PNL se pregateste terenul pentru Congres. Grupul de la Cluj nu are contracandidat pentru Ludovic Orban

USRPLUS isi reafirma sustinerea pentru prefectul de Timis

Ludovic Orban vs Florin Citu?

Liberalii de la Cluj sunt decisi sa-i ofere sprijin public lui Ludovic Orban , cu o conditie: schimbarea prefectului de la Cluj cu un liberal, iar o varianta vehiculata pentru aceasta pozitie este chiar fostul prefect Mircea Abrudean. Amintim ca liberalii au decis la negocierile cu partenerii de coalitie sa cedeze prefectura judetului Cluj si au oferit conducerea administrativa a judetului celor din UDMR , iar postul a fost ocupat de Tasnadi Szilard.Cel are a deschis portile unei negocieri asemanatoare a fost vicepresedintele PNL Ben-Oni Ardelean. In sedinta Biroului Executiv al PNL de luni, 12 aprilie, in timp ce erau dezbatute nemultumirile la adresa lui Vlad Voiculescu , liberalul Ben-Oni Ardelean a luat cuvant si a adus in discutie si schimbarea unui alt prefect, al celui de la Timis "pentru abuzul in functie orchestrat de acesta, in cazul flagrantului consilierei USR , Ana Munteanu". Iar reactia lui Ludovic Orban nu s-a lasat asteptata.Potrivit unor surse participante la sedinta, presedintele PNL l-a mandatat pe Lucian Bode , ministrul de Interne sa se ocupe de situatia de la Timis si sa il demita pe prefectul USR care a fost de acord cu controlul incognito de la restaurantul unui hotel.De cealalta parte, insa, copresedintii USRPLUS Timis, Cristian Mos si Raul Olajos, intr-un mesaj pe Facebook , si-au reafirmat sustinerea pentru actualul prefect, Zoltan Nemeth."Datoria noastra este sa facem tot ce ne sta in putinta pentru stabilitatea si binele judetului nostru. Reprezentantii nostri au un mandat ferm, asumat, de a fi in slujba cetatenilor care ne-au acordat increderea si votul", au declarat copresedintii USR PLUS Timis, Cristian Mos si Raul Olajos.Colegul nostru a facut acest lucru inca din primele zile de mandat, de cand s-a confruntat, fara sa beneficieze de o perioada de acomodare dupa investire, cu nenumaratele provocari generate de situatia fara precedent pe care pandemia globala de COVID-19 a creat-o.Prefectul USR PLUS este constient de imensa responsabilitate care apasa pe umerii sai. Si-a asumat decizii grele, impopulare, stiind ca rolul sau este acela de a proteja judetul si cetatenii acestuia.Avem incredere ca Zoltan Nemeth va continua sa actioneze intr-o maniera demna de functia de prefect al judetului, ramanand la fel de eficient in combaterea pandemiei si in gestionarea multiplelor probleme ce tin de prefectura", se arata in mesajul postat de Cristian Mos si Raul Olajos.Desi nu a anuntat clar daca va candida chiar la sefia Partidului National liberal (PNL), actualul premier Florin Citu ar putea fi chiar un contracandidat pentru Ludovic Orban la Congresul din toamna. Insa, chiar daca se va decide sa intre in batalia pentru presedintia formatiunii politice, seful Executivului nu este vazut in PNL "mana de forta" de care partidul are nevoie in urmatoarea perioada.De altfel, majoritatea filialelor liberale din tara, cu exceptia grupului de la Cluj, impreuna cu grupul format din Robert Sighiartau, Ben-Oni Ardelean si Rares Bogdan , si-au exprimat deja public sustinerea pentru Ludovic Orban. Iar acest lucru va continua in perioada urmatoare, filialele fidele presedintelui PNL planuind sa faca un anunt de acest fel saptamanal.Un cuvant greu de spus il vor avea si liderii din Ardeal, care asteapta negocierile pe cele doua prefecturi, Cluj si Timis cu Ludovic Orban.