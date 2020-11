Klaus Iohannis, prima reactie la cazul "directorului de carton" numit de PNL la Mures

"Resping categoric orice demers de numire in functii publice a unor persoane care nu intrunesc conditiile cerute de lege si nu au experienta in domeniul in care sunt propuse. Este inacceptabil, mai ales in perioada atat de complicata pe care o traversam acum, provocata de pandemia de COVID-19, ca in pozitii importante in structurile centrale sau locale ale administratiei sa fie promovati oameni mediocri, fara experienta, impostori sau alte persoane care nu detin calitatile si calificarile necesare. (...)In urma cazului de la Mures, semnalat de mass-media, am avut o discutie cu prim-ministrul Ludovic Orban despre necesitatea accelerarii procesului de audit in sfera administratiei publice, ca demers absolut obligatoriu pentru reconstructia Romaniei pe baze si valori solide. In acelasi timp, i-am cerut premierului ca masurile care se impun in urma acestui proces de audit sa fie luate exclusiv pe criterii care tin de competenta si respectarea legii", precizeaza seful statului.CITESTE SI: Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor Mures a fost demis. George Vlasiu preia functia, temporar