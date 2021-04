Orban, despre o posibila confruntare cu Citu la sefia PNL: "Mie nu mi-e teama de nimic. Suntem in relatii foarte bune"

Liderul liberalilor a adaugat ca este in relatii foarte bune cu premierul, iar acesta nu si-a anuntat oficial candidatura la functia de presedinte al partidului."Tot abordati acest subiect. Mie nu mi-e teama de nimic. Cunosc foarte bine partidul, cunosc foarte bine situatia in care ne gasim, in momentul in care am luat decizia sa mai candidez pentru un mandat am facut-o in deplina cunostinta de cauza si daca o sa apara concurenti pentru aceasta pozitie, este democratie , orice om poate sa candideze, sa vina cu o viziune, cu un program si, pana la urma, membrii PNL sunt aceia care hotarasc cine sa conduca partidul ", a afirmat Ludovic Orban , intrebat vineri la Petresti daca are vreo temere cu privire la o posibila confruntare cu Florin Citu la sefia PNL.El a adaugat ca este in relatii foarte bune cu prim-ministrul si, referitor la candidatura acestuia la sefia PNL a precizat ca nu ii place sa faca declaratii decat pe baza unor certitudini."In relatii foarte bune. Chiar daca de patru luni se incearca sa apara, ba pe surse, ba pe alte tipuri manipulatorii sa se lanseze informatii despre candidatura lui Florin Citu la sefia partidului, domnul Citu nu a anuntat pana acum ca va candida. Cu toate acestea am fost intrebat de 200 de ori daca ma tem de el sau ce parere am de candidatura domnului Citu. Nu-mi place sa dau declaratii decat pe certitudini, nu pe supozitii", a explicat liderul PNL.Chestionat daca va avea loc Congresul PNL in toamna, Ludovic Orban a raspuns: "Daca ne va permite situatia epidemiologica, vom tine Congresul". Prevederile statutare le-am explicat , spun ca in anul de dupa alegerile parlamentare se organizeaza alegeri in tot partidul. Alegeri intai in organizatiile locale, sunt urmate de conferintele judetene si apoi Congresul. Daca situatia epidemiologica ne va permite sa organizam toate aceste... va dati seama, e un festival al democratiei in care se aleg toti liderii locali, judeteni si nationali", a completat presedintele PNL.