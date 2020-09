Ludovic Orban: "PNL participa la alegerile parlamentare pe propriile picioare. Dupa alegeri e necesara formarea unei majoritati"

Prezent duminica la Calarasi, premierul a fost intrebat de jurnalisti daca are in vedere incheierea unor aliante electorale pentru alegerile parlamentare, in contextul in care marti este ultima zi in care aceste aliante pot fi depuse la birourile electorale."Partidul National Liberal participa in alegeri pe propriile picioare. Partidul National Liberal este cel mai puternic, cel mai credibil partid , partidul care, inclusiv in sondajele de opinie ale adversarilor politici care sunt date publicitatii, se afla pe primul loc de departe, nu mai vorbesc de situatia reala, care este mult mai in defavoarea adversarilor nostri politici si mult mai in favoarea Partidului National Liberal.Sigur ca dupa alegeri vedem. Dupa alegeri e necesara formarea unei majoritati, care sa fie constituita din formatiuni politice care au o viziune apropiata si care au capacitatea de a asigura un program de guvernare coerent pe urmatorii patru ani", a spus Orban.