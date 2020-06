Ludovic Orban sustine ca PNL are intre 36 si 40% in sondaje, la distanta de 10% peste PSD

Ziare.

Intrebat la Digi24 daca a scazut in sondaje, Orban a replicat: "Asta este imaginea pe care incearca sa ne-o construiasca adversarii politici". "Nu ma refer la Rares Bogdan ", a adaugat Orban, la replica moderatorului, care a spus ca si Rares Bogdan a vorbit de sondaje."A existat un singur moment cand PNL a depasit 40%, sa spun confortabil, ala a fost un moment de emotie, dupa victoria presedintelui Iohannis (...). PNL astazi este pe un procent intre 36 si 40%, pe o banda relativ mai larga decat o banda de 1-2 procente cat a stat, sigur, si din cauza faptului ca suntem la guvernare intr-o perioada de criza, intr-o perioada de emotii, cand volatilitatea optiunilor politice e mai mare decat in perioade de stabilitate. Dar PNL este 36% si 39 virgula, in toate cercetarile sociologice pe care le-am facut, la distanta de cel putin 10% fata de locul numarul 2, care este PSD . Asta este adevarul", a afirmat Ludovic Orban Presedintele PNL a explicat de ce nu da publicitatii sondaje de opinie, spunand ca le trateaza mai mult ca pe cercetari sociologice pentru a afla diverse informatii despre asteptarile cetatenilor."Nu imi place sa dau publicitatii sondaje de opinie, pentru ca, in general, sondaje de opinie le realizezi ca o cercetare ca sa afli lucruri, sa intelegi lucrurile, sa intelegi asteptarile populatiei, asteptarile fata de masuri legate de diferite posibile decizii, programe, proiecte. De asemenea, sa afli care sunt prioritatile oamenilor. De aia se fac cercetari sociologice. Din pacate, foarte multi nu s-au dezvatat de acest prost obicei de a comanda sondaje de la anumite case de sondaje care s-au descalificat pana acum cu toate sondajele prezentate inainte de alegeri si continua cu aceasta reteta care nu foloseste nimanui", a precizat Ludovic Orban.