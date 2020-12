Lupte pentru putere in PNL: varianta Florin Citu ca prim-ministru nu a fost retrasa. Ce-i cere partidul lui Orban ca sa-l accepte premier

Ce inseamna "varianta flexibila"

Liderii PNL, reuniti marti seara la partid intr-o sedinta informala, l-au infruntat pe Ludovic Orban , contestand dorinta acestuia de a fi din nou prim-ministru prin retragerea lui Florin Citu. Surse participante la discutii, citate de Digi 24 , sustin ca Florin Citu a refuzat sa se retraga, spunand ca doar daca BPN al PNL va vota pentru acest lucru o va face. Ludovic Orban a incercat sa arunce in discutie varianta trecerii PNL in Opozitie pentru a-i convinge pe liberali sa il accepte, insa acestia i-au cerut sa obtina in scris acordul USR PLUS si al UDMR pentru functia de prim-ministru.Liderii PNL cer astfel un "Acord Tripartit al Coalitiei" pentru a fi siguri ca nu intra la negocieri fara siguranta ca Ludovic Orban ar avea sustinerea partenerilor.Sedinta nu s-a incheiat in modul dorit de Ludovic Orban care a evitat sa convoace sedinta oficiala a BPN in care sa ceara prin vot retragerea oficiala a lui Florin Citu.Conform surselor citate de Agerpres , presedintele liberalilor, Ludovic Orban, in cadrul intalnirii de marti cu liderii USR-PLUS, a prezentat o "varianta flexibila pentru reluarea negocierilor pentru coalitia de guvernare, respectiv aplicarea sistemului D'Hondt de 'trageri', in care PNL este cel care face prima optiune". Aceleasi surse sustin ca in discutiile de sambata si de duminica liderii USR-PLUS au enuntat explicit varianta preluarii de catre Ludovic Orban a functiei de premier, iar UDMR si-a exprimat acordul de principiu."Practic, in urma discutiilor de astazi USR-PLUS trebuie sa-si exprime acordul cu formula propusa chiar de USR-PLUS, respectiv ceea ce a propus initial in discutiile din week-end. Aplicand aceasta solutie, PNL va putea desemna premierul si va avea a doua optiune pentru conducerea celor Camere ale Parlamentului.Decizia asupra persoanelor care ocupa aceste pozitii apartine PNL. Aceasta formula nu este supusa altor negocieri si este conditia pentru continuarea discutiilor pe celelalte paliere", afirma sursele citate.Sursele mentionate arata ca Ludovic Orban l-a propus pe Florin Citu pentru functia de premier din partea PNL. "Varianta de premier in persoana lui Florin Citu nu a fost retrasa si nu s-a discutat ca Florin Citu sa se retraga", mai sustin sursele.Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a intalnit marti cu presedintele Klaus Iohannis . De asemenea, el a avut o intalnire cu liderii USR PLUS si UDMR, dar si cu reprezentanti ai minoritatilor nationale din Parlament.Marti seara, Orban a avut o intalnire cu lideri ai PNL pe care i-a informat asupra discutiilor avute in cursul zilei.Reactiile USR au fost foarte vehemente. Intrebat daca are sustinerea presedintelui, Orban ar fi spus ca presedintele stie de intentia sa si ca nu a spus "nici da, nici ba"."Putem face un guvern cu PNL si cu premier Florin Citu sau Dacian Ciolos , daca liberalii accepta, dar nu cu Orban", au declarat surse politice din USR, citate de Stirile Pro TV.