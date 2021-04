USR PLUS Iasi, mesaj catre Ludovic Orban: "Astazi au trecut mascatii pe la Primaria Iasi ca sa ridice niste documente"

Sefii USR PLUS fac referire la posibila constituire de grup infractional organizat la nivelul Primariei Iasi in sprijinul controversatului patron de presa Ghiocel Asimionesei Co-presedintele USR PLUS Iasi, deputatul Cosette Chichirau, a scris pe Facebook ca seful PNL Ludovic Orban ar trebui sa-l roage pe edilul Iasiului Mihai Chirica sa publice toate contractele primariei din ultimii sase ani, inainte ca PNL si USR PLUS sa discute despre o alianta locala la Iasi."Domnule Orban, astazi au trecut mascatii pe la Primaria Iasi ca sa ridice niste documente. Nu va faceti griji pentru bugetul Iasiului, ci pentru colegii de partid . USR PLUS este cel mai mare partid din municipiul Iasi si cel mai responsabil. Insa vrem sa stim daca vom mai avea interlocutor la Primarie sau daca mergem direct in anticipate. Asa ca am rugamintea sa sunati la Primaria Iasi si sa-i rugati sa faca publice toate contractele din ultimii 6 ani, de cand este primar Mihai Chirica", a afirmat Cosette Chichirau.Liderul USR PLUS Iasi a mai precizat ca "inainte sa dam un miliard de lei (bugetul pe 2021) pe mana cuiva, am vrea sa stim daca acel cineva mai ramane in libertate".La randul sau, senatorul USR PLUS Marius Bodea ii transmite sefului PNL Ludovic Orban sa incerce o discutie cu edilul Mihai Chirica si sa ii spuna "cateva lucruri"."Domnule Orban, ati putea sa ii transmiteti lui Chirica sa il demita de urgenta pe pesedistul Harabagiu (Gabriel Harabagiu, actualul city-manager in Primaria Iasi - n.r.), cumatru si urmarit penal de DIICOT, al carui salariu marit a fost pesemne pus in pericol de neaprobarea bugetului Iasiului. Ati putea sa ii spuneti sa refaca bugetul cu sume substantiale pentru dezvoltare si sa dea afara cele 51 de familii pe care le-a adus Chirica pe criterii de cumatrie. Si, in general, domnule Orban, nu va afundati imaginea in aceasta mocirla sustinand la Iasi doi moroi politici, Costel Tabla Alexe si Mihai Inculpatul Chirica. Daca pe dumneavoastra nu va deranjeaza sa defilati cu doi penali in functii publice, noua ni se ridica parul in cap numai cand le auzim numele de infractori", a precizat senatorul USR PLUS, Marius Bodea.Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, luni, referindu-se la situatia de la Iasi unde nu a fost adoptat bugetul local din cauza dezacorurilor dintre PNL si USR PLUS, ca oamenii trebuie sa inteleaga ca asa cum sunt intr-o coalitie la guvernare si la nivel local trebuie gasite solutii pentru a fi sustinute lucrurile importante pentru comunitate.Mai multe perchezitii au avut avut loc luni dimineata in sediul Primariei Iasi, dar si la mai multe servicii din subordinea primariei, in cadrul unei anchete a DIICOT. Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca are incredere ca verificarile DIICOT vor face lumina cat mai repede in ancheta declansata la primaria Iasi, precizand ca daca s-a incalcat legea, atunci vinovatii sa plateasca.