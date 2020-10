Biroul Executiv al PNL aproba luni protocolul de colaborare cu PMP la nivel local. Mihail Neamtu, viceprimar al Capitalei?

"Maine aprobam in forurile de conducere un protocol de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, inclusiv la Bucuresti. PMP e aliat cu noi la guvernare si chiar daca a existat o candidatura separata, care trebuie sa recunoastem ne-a dat ceva emotii. M-a surprins candidatura.La experienta pe care o are fostul presedinte ar fi trebuit sa stie ca voturile pe care le va obtine vin de la electoratul de dreapta. Iar candidatura a redus din voturile pentru Nicusor Dan . Chiar daca am pierdut din voturile unor votanti de dreapta, Nicusor Dan a reusit sa castige", a declarat Ludovic Orban , duminica seara la Romania Tv.Chestionat daca unul dintre viceprimari va fi si Mihail Neamtu, presedintele PNL a raspuns: "Nu excludem aceasta varianta"."Ma intorc in istorie un pic, desi am spus ca nu o s-o fac. Aia cu legenda ca s-ar fi negociat sa fie Neamtu candidat la Sectorul 3 si ca nu am acceptat noi, este o legenda, o poveste. Nici acum nu s-a discutat ca Mihail Neamtu sa fie viceprimar general. Sigur o sa discutam lucrurile pentru ca lucrurile sa fie cat mai bine in urmatorii patru ani", a completat Orban.Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat ca a propus premierului Ludovic Orban un acord de colaborare in administratiile locale acolo unde pot fi formate majoritati de dreapta. El a adaugat ca PMP va merge pe cont propriu la alegerile parlamentare.Liderul PMP a mai declarat, intrebat duminica daca a negociat cu PNL ca Mihai Neamtu sa fie viceprimar al Capitalei, ca nu poate confirma sau infirma informatiile, pentru ca nu a fost semnat protocolul de colaborare la nivelul administratiilor locale cu partidul condus de Ludovic Orban. Tomac a adaugat ca "vom negocia foarte multe functii in toata tara, inclusiv in Bucuresti".