Cine sa fie viitorul premier? Si, mai ales, de ce?

Chiar daca PSD a obtinut un rezultat bun, parametrii formarii unui cabinet PNL UDMR pareau neschimbati. Era cumva firesc ca un PSD aflat in opozitie intr-un moment critic, de pandemie si criza economica nascuta din lockdown, sa se refaca electoral. Si era previzibil ca PNL sa resimta efectele guvernarii. In conditiile unui scor relativ strans la varf si in conditiile in care si USR - ca si PNL - a performat usor sub asteptari, Ludovic Orban se contura in continuare premier. In mod semnificativ, nu au existat voci care sa il atace pe Orban dupa alegeri nici in PNL, dar nici in randul viitorilor parteneri. Singurul om care a cerut public plecarea acestuia din fruntea guvernului a fost Marcel Ciolacu , liderul PSD.Decizia lui Ludovic Orban de a demisiona din fruntea guvernului reprezinta, din acest punct de vedere, misterul care a generat tensiunea actuala. Acea demisie a avut doua efecte majore: in primul rand, a complicat posibilitatea ca Orban insusi sa devina noua nominalizare (optiune care parea logica si care, oricum, trebuia pastrata deschisa),deoarece adversarii lui Orban pot invoca acum ideea ca abia ce s-a uscat cerneala pe demisie.In al doilea rand, demisia a intarit mult potentialul de negociere al USR, care a interpretat-o ca un semn de slabiciune si disensiune fie in cadrul PNL, fie in relatia cu presedintele Iohannis. Desemnarea rapida a lui Florin Citu ca premier PNL si dezacordul asupra partidului care ar trebui, in noul algoritm, sa isi adjudece presedintia Camerei Deputatilor au impins lucrurile intr-o situatie care in sah se numeste pat - nicio mutare nemaifiind posibila daca jocul nu se reia dintr-un moment anterior.In fapt, jocul chiar ar trebui reluat dintr-un moment anterior. Moment care, din agitatia generata de demisia neasteptata a lui Ludovic Orban , a fost total neglijat in actualul context. Pentru ca, inainte de a discuta despre o solutie de premier si de a cauta un nume, coalitia de centru-dreapta ar fi trebuit sa puna intrebarea corecta: "Ce fel de guvern ne propunem sa formam"? Si e mult mai complicat sa cauti raspunsul atunci cand nu ai formulat intrebarea.Premisa de la care plecam - si aici cred ca toata lumea e de acord - este ca nominalizarea trebuie sa apartina PNL, partidul cu cel mai mare scor din cadrul coalitiei care poate asigura majoritatea in Parlament. Mai cred ca este evident, dupa modul in care presedintele Iohannis s-a comportat in ultimii ani, in acord cu PNL, USR, societatea civila si aliatii din UE si NATO, ca PSD trebuie lasat un mandat in afara guvernarii, pentru a-si dovedi eventuala insanatosire dupa episodul compromitator Dragnea. Ceea ce stim cu certitudine, asadar, este ca trebuie sa avem un guvern PNL-USR-UDMR, cu un premier oferit de liberali.Si aici vine intrebarea care, in mod normal, ar fi trebuit (inca ar trebui) sa transeze apele: ce asteptari avem de la viitorul executiv, avand in vedere contextul politic, economic si epidemiologic? Preconizam un 2021 critic sub raportul sanitar, economic, social? Sau, dimpotriva, speram ca vaccinul anti-Covid va fi distribuit usor, ca pandemia va fi depasita si ca banii europeni, plus relansarea entuziasta a consumului, vor asigura o viata senina noului cabinet? Eu cred ca abia in functie de aceasta previziune putem face portretul-robot al viitorului premier.Daca pronosticul nostru este optimist, daca ne pregatim pentru un executiv de patru ani (sau, oricum, de durata lunga), atunci Ludovic Orban este solutia de premier. Pentru ca Orban este, din punct de vedere politic, persoana cu cea mai mare autoritate in cadrul coalitiei de Guvernare. Daca, pe de alta parte, consideram ca marea provocare a viitorului cabinet este cea economica (pandemia putand fi tinuta sub control si "stinsa" progresiv spre primavara), atunci nominalizarea lui Florin Citu are sens deplin - fie si pentru un mandat limitat la perioada in care ne asteptam sa se aglomereze efectele crizei provocate in economie de pandemie.Daca, dimpotriva, consideram ca prioritatea absoluta a anului 2021 este combaterea pandemiei, daca ne asteptam sa avem in continuare, cateva luni bune, suprasarcina pe spitale, cu stare de alerta prelungita si cu o perioada agitata in distribuirea vaccinului (cand propaganda anti-vaccinista ar putea vulnerabiliza in mod deliberat Romania) solutia Nicolae Ciuca pare cea mai logica pentru un mandat de un an, atat pentru ca pare antrenat in gestionarea unei crize, dar si pentru ca se bucura de un grad ridicat de incredere, fiind mai greu de atacat de fortele nationaliste si extremiste care se hranesc din astfel de momente dificile (Ciuca are, cum spun americanii, cateva procente bune de popularitate "de cheltuit" intr-un moment politic dificil).In sfarsit, daca prognoza noastra vorbeste despre o perioada dificila din toate punctele de vedere, in care ai nevoie la Palatul Victoria de un lider liberal consacrat, vechi (mai vechi in partid decat Citu si Ciuca), pastrandu-l insa pe Orban in rezerva pentru un guvern stabil post-pandemie, ne putem gandi la Raluca Turcan , care cunoaste deja toate ingredientele guvernarii de pandemie din pozitia de vicepremier , care are o relatie solida cu Palatul Cotroceni si care a dovedit forta in Parlament, in momentele luptelor cu Liviu Dragnea Invoc aceste solutii (doar cateva din cele posibile) pentru a demonstra ca, in fond, intrebarea este cea care ne dirijeaza raspunsul. Si cea care limpezeste apele. Inainte de a cauta numele potrivite - si de a le gasi fara efort si fara blocaje in negocieri - coalitia a trebui sa schiteze asteptarile pe care le are de la viitor, mandatul pe care il preconizeaza pentru noul guvern si, pe cale de consecinta, portretul-robot al premierului. Daca discutiile intre partenerii de coalitie vor fi reluate din acest punct, solutia se va contura fara dificultate pana luni, cand vom avea un nou Parlament, deci cronometrul unei numiri clare la Palatul Victoria va incepe sa curga efectiv.