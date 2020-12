Orban, de la extaz la agonie!

In urma negocierilor, putem afirma ca, per ansamblu, a iesit un Guvern echilibrat din punct de vedere al reprezentarii partidelor. USR a reusit sa obtina posturi importante si poate fi nominalizat ca partidul care a reusit sa negocieze cel mai bine. Are ministere "grele", cu fonduri mari la dispozitie, cu acces direct la banii europeni. Fie ca vorbim de Ministerul Fondurilor Europene, fie ca vorbim de Ministerul Transporturilor, acestea pot fi structurile de lucru care pot crea plus valoare. Daca ministrii din fruntea lor vor performa, atunci USR va putea creste si din punct de vedere electoral.Asteptarile electoratului USR sunt mari, acesta vrea ca reprezentantii lor, trimisi in fruntea statului, sa performeze si sa isi respecte angajamentele asumate de-a lungul acestor ani. PNL poate fi catalogat ca marele perdant al acestor negocieri . Au obtinut 9 ministere, dar Externele si Apararea sunt ministere care sunt sub patronajul Presedintelui, unde vor fi numiti doi oameni mai degraba tehnocrati, Aurescu si Ciuca.Liberalii se asteptau sa castige mai multe ministere "grele" cu bani, cu resurse, pentru a putea sa isi multumeasca primarii din teritoriu. Faptul ca a pierdut Ministerul Dezvoltarii este unul dintre lucrurile extrem de imputate actualului presedinte PNL Ludovic Orban Asteptarile liberalilor au fost altele. Acestia au vazut, de-a lungul zilelor, cum din cauza faptului ca Orban trage cu dintii pentru a avea o functie, partidul pierde la negocieri pozitiile dorite. Nu analizam aici daca asteptarile liberalilor erau justificate sau nu, daca se putea ajunge la alta formula, ci incercam sa observam modul in care a jucat Orban.Liderul PNL, Ludovic Orban , a ajuns in mai putin de 7 zile din eroul liberalilor in cel care a sacrificat partidul pentru orgoliul sau. Orban a reusit sa piarda si sprijinul Presedintelui Klaus Iohannis , dar si pe cel al partidului. Chiar daca liderii liberali vor incerca sa tina "sub capac" framantarile interne, sa le minimizeze, chiar daca vor incerca sa dea mesaje care sa linisteasca electoratul, este limpede ca s-a ajuns la o ruptura mare in interiorul partidului.Orban a ajuns eroul liberalilor dupa ce s-a opus desemnarii lui Nicolae Ciuca pentru functia de Prim-Ministru. Membrii partidului au vazut in Orban liderul care poate sa se opuna presedintelui. Nici liberalii, nici seful lor n-au luat in calcul la acel moment, daca Ciuca ar fi fost un premier mai bun, daca ar putea avea rezultate mai bune, mai ales in conditiile in care Romania va suporta doua crize. Nu au analizat nici macar daca din punctul de vedere al imaginii PNL ar putea avea o crestere sau nu. S-au opus pentru ca s-au temut ca Ciuca este un "corp strain", nu este un membru de partid si nu gandeste in logica de partid.Orban a reusit in acest moment sa isi piarda sprijinul presedintelui Iohannis, care a tinut sa precizeze intr-o declaratie publica ca el nu i-a cerut niciun moment lui Orban sa demisioneze din functia de Premier, dar a salutat acest lucru si l-a gasit ca pe un gest normal, dupa rezultatele obtinute in alegeri.Este clar ca Iohannis nu a dorit sa intre intr-un razboi cu Orban si nu a dorit sa il impuna pe Ciuca, gandindu-se probabil ca este mai bine pentru viitorul guvern sa nu plece cu un handicap la drum, iar partidul care asigura sprijinul parlamentar sa nu fie presat.Dupa aceasta miscare, liderul PNL era laudat de militantii liberali, de activul de partid pentru curajul pe care l-a avut. Dar, Orban a reusit sa faca praf acest capital de incredere si in mai putin de o saptamana a pierdut sprijinul multor organizatii puternice.Faptul ca a cedat ministere importante pentru a obtine functia de Presedinte al Camerei Deputatilor nu va fi un lucru uitat repede.Partidele functioneaza la fel, politicienii se bat pentru a ajunge la putere, pentru a ocupa functii, pentru a obtine acces la resurse. Orban le-a limitat accesul la putere liberalilor, atunci cand a cedat ministere importante.Dupa o miscare politica buna, care i-a consolidat pozitia in partid, a urmat o miscare politica execrabila, care deschide drumul inlaturarii lui Orban din functia de Presedinte PNL. In acest moment, Orban a pierdut sprijinul unei parti importante din partid, iar cel mai important lucru este ca a pierdut sprijinul Cotroceniului.Comportamentul omului politic din anii 90 a iesit la iveala exact in momentul cel mai delicat. Orgoliul nemasurat, cramponarea de putere si neintelegerea realitatilor l-au adus pe Orban in pozitia asta.