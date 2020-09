Orban, despre primarul din Sangeorz-Bai care si-a filmat fiica in timp ce o umilea: "E un comportament impotriva oricarei norme legale si de bun simt"

Premierul Ludovic Orban a fost intrebat, joi, in judetul Constanta, cum comenteaza actiunea primarului din Singeorz-Bai."Evident ca sunt impotriva, categoric impotriva oricarui comportament agresiv, cu atat mai mult fata de un minor si cu atat mai mult fata de un copil. Dezavuez un astfel de comportament", a afirmat Orban.El a precizat ca Traian Ogagau a fost primar PNL , dar nu candideaza din partea PNL acum."E un comportamnt impotriva oricarei norme legale si de bun simt", a adaugat Orban.PNL Bistrita-Nasaud se delimiteaza de primarul din Singeorz-Bai, Traian Ogagau, care si-a filmat fiica in timp ce o pedepsea, tinand-o dezbracata, in genunchi, anuntand ca acesta nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea partidului."Ca urmare a inregistrarii aparute in spatiul public, cu primarul din Singeorz-Bai, Traian Ogagau, PNL Bistrita-Nasaud precizeaza ca acesta nu mai este membru PNL si nu candideaza la primarie din partea Partidului National Liberal. Ne delimitam categoric de acest tip de comportament si condamnam ferm orice act de violenta impotriva copiilor, indiferent de agresor. Orice gest reprobabil la adresa minorilor trebuie cercetat si pedepsit", a transmis PNL Bistrita-Nasaud.Traian Ogagau, primarul din Singeorz-Bai, a filmat momentul in care isi umileste fiica, pe care a pus-o sa se dezbrace si sa stea in genunchi si cu mainile ridicate deasupra capului, fetita fiind obligata sa repete ca va fi cuminte si ca nu isi va mai face parintii de ras.Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) intervine in cazul primarului din Sangeorz-Bai care si-a filmat fiica in timp ce o pedepsea, tinand-o dezbracata, in genunchi si cere sesizarea organelor de cercetare penala. De asemenea, Autoritatea cere presei sa nu promoveze aceste imagini. Si Politia s-a autosesizat in acest caz.