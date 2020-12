Orban, despre scaderea numarului de teste: "Cel mai mare numar de teste s-a efectuat in noiembrie - 864.819. Permanent se rostogolesc aceleasi neadevaruri, care nu au nicio legatura cu realitatea"

"In luna iunie au fost 270.915 de teste, in august 600.339 de teste. Cel mai mare numar de teste s-a efectuat in noiembrie - 864.819. Asta este evolutia capacitatii de testare, a testelor efectuate. Sa te faci ca nu vezi ca 30 noiembrie, Ziua Sfantului Apostol Andrei, 1 decembrie - Ziua Nationala - au fost zile libere mi se pare anormal. Se stie ca in zilele libere exista o capacitate mai mica de testare. Noi am crezut capacitatea fata de ziua de duminica - ziua cu cel mai mic nunar - am crescut la 15.000 - 16.000 de teste, desi erau zile libere. Capacitatea de testare este adaptata permanent la solicitarile care exista. Definitia de caz si cele care se testeaza la cerere", a afirmat Ludovic Orban vineri, la semnarea contractului pentru modernizarea liniei de cale ferata "Bucuresti Nord - Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera, Lot 1: Redeschiderea circulatiei feroviare pe pod peste raul Arges, intre Vidra si Comana, Pod Gradistea".Prim-ministrul a adaugat ca numarul de teste depinde si de cate persoane care solicita testarea se incadreaza in definitia de caz."Faptul ca se fac 37.000 - 32.000 de teste depinde in mare masura si de numarul de persoane care solicita testarea si care se incadreaza in definitia de caz. (...) Daca exista cerre entru testare suplimentara, pana la 54.000 de teste cat este capacitatea nminala, testarea se poate face. Nu a existat cerere. Permanent se rostogolesc aceleasi neadevaruri, care nu au nicio legatura cu realitatea", a completat Orban.CITESTE SI: Comitetul National pentru Situatii de Urgenta se reuneste vineri pentru reglementarea redeschiderii pietelor si prelungirea celorlalte masuri, inclusiv portul mastii in spatii deschise