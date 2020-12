Orban, dupa anuntul lui Barna: "Intelegerea noastra comuna a fost sa evitam comunicarile individuale de pozitii"

"Am convenit in cursul primelor doua zile de negocieri pe care le-am avut cu liderii USR-PLUS si UDMR sa comunicam doar impreuna si doar acele lucruri asupra carora am ajuns la un acord. Avand in vedere faptul ca intelegerea noastra comuna a fost sa evitam comunicarile individuale de pozitii care nu au facut obiectul consensului dintre liderii celor trei formatiuni, raman consecvent acordului agreat cu ceilalti parteneri de discutie. Consider ca orice propunere sau posibila solutie menita sa consolideze formarea viitoarei coalitii trebuie adusa pe masa discutiilor si incurajez toti partenerii sa ramana consecventi acordului initial", a transmis Ludovic Orban , potrivit unui anunt de presa de marti al PNL.La randul sau, liderul senatorilor UDMR Cseke Attila a declarat, dupa ce Dan Barna a anuntat ca propune ca liderii PNL, USR si UDMR sa fie vicepremieri, iar Catalin Drula sa preia sefia Camerei Deputatilor, ca astfel de anunturi nu se fac public la televizor. El a adaugat ca Uniunea nu a fost consultata cu privire la aceasta propunere, iar daca doresti sa consolidezi increderea in randul partenerilor cu care vrei sa intri intr-o coalitie de guvernare, atunci discuti direct cu ei, nu prin intermediul mass-media.Reactiile vin in contextul in care Dan Barna a propus ca liderii celor trei partide care ar urma sa compuna noua majoritate parlamentara sa fie vicepremieri in viitorul Guvern, iar presedintia Camerei Deputatilor sa fie preluata de Catalin Drula. Barna afirma ca, astfel, se da un exemplu "fara precedent de ceea ce inseamna responsabilitate pentru ceea ce inseamna viitorul Romaniei".Acesta a precizat ca, un Guvern condus de un premier care va avea ca vicepremieri liderii celor trei partide din coalitie va fi "serios, credibil si care nu va mai avea nevoie de comitete si comitii pentru luarea deciziilor"."Suntem gata sa reluam negocierile chiar din acest moment", a mai declarat Barna, precizand ca va fi nevoie de un echilibru in alocarea pozitiilor."Domnule Orban, domnule Kelemen, haideti sa fim inteligenti, haideti sa dam un mesaj responsabil, dupa 30 de ani de balet politic", si-a incheiat Barna declaratia de presa.CITESTE SI: Reactia UDMR la anuntul facut de Dan Barna privind un guvern cu trei vicepremieri. Cseke Attila: "Aceasta modalitate de a face politica va trebui scoasa din ecuatie"