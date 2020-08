Orban, la lansarea candidatului PNL la Primaria Sectorului 5: "Am format o echipa, PNL impreuna cu colegii de la USR-PLUS"

"Suntem oameni seriosi, oameni care traiesc cu picioarele pe pamant, oameni cu sapte ani de acasa, oameni care isi doresc din tot sufletul sa schimbe lucrurile in bine in Bucuresti si in fiecare sector al Bucurestiului", a spus el. Orban a afirmat ca si in Sectorul 5 se poate sa existe o administratie cinstita, corecta, profesionista. "Sectorul 5 are gauri negre care nu mai pot fi tolerate", a sustinut premierul."Acum trei luni de zile, actualul primar imi interzicea sa intru in Sectorul 5. Sa stiti ca o sa se imtample si dumneavoastra. Primarul Sectorului 5 imi interzicea sa intru in sector, ca si cand era mosia dansului. Este in firea PSD sa ne inlature om cu om din raza lor de vedere pentru a-si face interesele si pentru a se comporta arogant, asa cum ii cunoasteti. (....) Diferenta pe care noi o propunem este colosala. Candidatul PNL, sustinut de Alianta USR-PLUS, este candidatul care si-a construit intr-adevar o cariera (...) pe munca lui. Asta nu intelege PSD , este in firea PSD sa se catere, sa ajunga sus, ca sa se foloseasca de bani publici ca si cand ar fi ai lor. Putem sa facem o schimbare in Sectorul 5", a spus Violeta Alexandru , presedintele PNL Bucuresti, miercuri seara, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cristian Bacanu pentru Primaria Sectorului 5.Ea a afirmat ca Bucurestiul si Sectorul 5 reprezinta "un caz emblema, este confiscat in acest moment de gastile PSD-iste care au pierdut legatura cu cetatenii acestui oras"."Se poate ca in Sectorul 5 sa existe o administratie cinstita, o administratie corecta, o administratie profesionista care sa fie dedicate dezvoltarii sectorului. (...) Sectorul 5 are gauri negre care nu mai pot fi tolerate, are zone industrial abandonate, are o multime de zone unde calitatea vietii... blocuri cum erau pe vremuri, de confort 3, in care oamenii nici macar nu sunt conectati la electricitate. Sectorul 5 are nevoie de o alta abordare a activitatii administratiei.Administratia nu trebuie sa se multumeasca sa dea pachete si ajutoare, tebuie sa ofere un ajutor efectiv pentru fiecare familie, trebuie sa ofere conditii de acces egal la educatie pentru fiecare copil din Sectorul 5, administratia Sectorului 5 trebuie sa dezvolte economic Sectorul 5, sa creeze oportunitati pentru o viata mai buna si pentru castiguri mai bune in Sectorul 5. Am format o echipa, PNL impreuna cu colegii de la USR-PLUS. Suntem oameni seriosi, oameni care traiesc cu picioarele pe pamant, oameni cu sapte ani de acasa, oameni care isi doresc din tot sufletul sa schimbe lucrurile in bine in Bucuresti si in fiecare sector al Bucurestiului", a spus, la randul sau, liderul PNL, premierul Ludovic Orban Orban a afirmat ca Bacanu i s-a parut "un aparator al cauzelor juste, un om care si-a pus cunoasterea, inteligenta, priceperea, aparand de multe ori oameni fara putere, sustinand cauze in care nu a avut nimic de castigat in plan personal, ci pur si simplu sustinand cauze de interes public sau cauza unor oameni nedreptatiti de catre cei care detin puterea"."Acum trei ani de zile am intrat in politica obosit sa vad ca, desi lumea mea arata bine, lumea unui profesionist care in fiecare zi se ducea la instanta , la birou, lumea din jurul meu nu arata deloc asa cum trebuia. Romania la mometul respectiv era guvernata despotic, haotic, iar Bucurestiul n-avea orizont. Pentru ca doamna Firea si cu domnul Florea si altii ca ei ii mintisera pe oameni si ajunsesera sa preia fraiele acestui oras. Ce vreau eu sa va propun astazi dvs este sa va spun adevarul. Vreau sa sa spun doar adevarul, si anume ca lucrurile se pot schimba, ca destinul Sectorului 5 se poate schimba", a declarat Cristian Bacanu, candidatul pentru Primaria Sectorului 5.El a spus ca propune cinci prioritati pentru Sectorul 5, vorbind despre curatenie, spatii verzi, investitii, parcari, debirocratizare si digitizare.