PNL il sustine pe senatorul Cristian Chirtes pentru sefia Comisiei de control al SRI. Marcel Vela va fi presedintele delegatiei la Europol

"Noi ne-am votat in grupurile parlamentare reprezentantii in comisiile permanente ale Camerelor reunite, in cadrul delegatiilor si reprezentantii PNL care urmeaza sa detina functiile de presedinti in cadrul comisiilor permanente si in cadrul delegatiilor", a declarat Orban, la Parlament.Potrivit acestuia, Marcel Vela este propus ca presedinte al Delegatiei romane la Europol, Ionut Stroe pentru Delegatia la APCE, iar Florin Alexe pentru Francofonie."In privinta comisiilor permanente, pentru Comisia de control al SRI am votat candidatura domnului senator Cristian Chirtes, iar in ceea ce priveste Comisia comuna a Parlamentului Romaniei si a Parlamentului Republicii Moldova pentru integrare europeana am votat sa sustinem candidatura domnului deputat Daniel Gheorghe", a informat Orban.Conducerea Parlamentului va discuta marti constituirea comisiilor permanente ale Camerei si Senatului si a delegatiilor Parlamentului Romaniei la diferite organizatii internationale.Camera Deputatilor si Senatul urmeaza sa se reuneasca miercuri in sedinta comuna.