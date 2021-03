Radu Tudor, despre posibila nominalizare pentru sefia TVR: "Au fost discutii cu unii lideri PNL, nu o propunere concreta"

Presedintele PNL, Ludovic Orban , a declarat ca jurnalistul Radu Tudor nu este propunerea liberalilor pentru functia de presedinte director general al Televiziunii Romane."Este o minciuna. Nu are nici un fel de baza. Asta este punctul meu de vedere. Sunt ofensat ca poate sa apara un astfel de articol. Sunt cunoscute relatiile dintre Antena 3 si PNL, care a fost sistematic atacat de Antena 3", a precizat presedintele PNL. Sambata, 13 martie, publicatia G4media a scris ca liberalii i-au propus lui Radu Tudor functia de presedinte director general al TVR , detinuta in prezent de Doina Gradea.Radu Tudor (50 de ani) a debutat in televiziune la TVR in 2002 iar pana in 2004 a fost consilier al fostului director TVR, Valentin Nicolau. Ca jurnalist s-a remarcat in zona analizei militare. La Antena 3 a facut nota discordanta fata de linia generala a postului.Radu Tudor a mai fost curtat de liberali in 2010, cand i s-a propus sa candideze la primaria orasului Constanta din partea PNL, dar a refuzat oferta. USR -PLUS si UDMR nu au ajuns la un acord final privind modul in care se vor face nominalizarile pentru sefia TVR si a Radioului Public. La sedinta de luni a coalitiei, discutia despre conducerile televiziunii si radioului public a fost amanata.