UPDATE: Conducerea PNL a validat ambele variante de negociere: Ludovic Orban - premier, Florin Citu - presedinte al Senatului sau Citu - premier si Orban - presedinte al Camerei

"Am prezentat o informare colegilor mei cu privire la felul in care decurg negocierile cu posibile partide de Guvernare. Am luat decizia de a flexibiliza mandatul, tinand cont de dorintele colegilor nostri care si-au dorit Camera Deputatilor. Vom continua negocierile cu USR -PLUS, UDMR si grupul minoritatilor pentru formarea unei coalitii. Constatand ca votul cetatenilor este baza oricarei negociere, consideram legitim ca PNL sa desemneze un candidat la functia de premier si un candidat la functia de conducere a unei Camere.Acceptam varianta in care Florin Citu sa fie premier si subsemnatul, candidat la Camera Deputatilor sau varianta in care subsemnatul sa fie candidatul pentru functia de premier si Florin Citu, candidatul pentru sefia Senatului", a declarat Ludovic Orban Alianta USR-PLUS deja a exprimat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca un eventual guvern condus de Ludovic Orban, "avand in vedere demisia din functia de premier si neindeplinirea angajamentelor luate fata de USR-PLUS", nu raspunde asptarilor electoratului care isi doreste un nou inceput si o guvernare cu un mandat reformist.Totodata, Dan Barna isi doreste sefia Camerei Deputatilor, iar demult forurile statutare ale USR si PLUS validasera ca Dacian Ciolos sa fie propunerea de premier, optiune pe care Alianta a prezentat-o si in consultarile de luni de la Cotroceni.Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca asteapta ca partidele sa ajunga la un acord in vederea realizarii unei majoritati parlamentare si la desemnarea unui premier. "Sa formeze o majoritate si si sa imi propuna un nume. Ca este Orban - il accept, ca este Citu - il accept", a afirmat seful statului.Iohannis a afirmat, intrebat despre anuntul facut de Dan Barna care a propus liderilor PNL, USR-PLUS si UDMR, sa fie vicepremieri, iar Catalin Drula sa preia sefia Camerei Deputatilor, ca nu comenteaza acest aspect, insa negocierile trebuie sa aiba loc intern, intre cele trei partide, nu "via media". Seful statului a adaugat ca nu castigam nimic daca scadem increderea in politicieni, poate doar ridicarea unor partide cu abordari extremiste si antisistem, lucru care nu rezolva deloc problemele.Acesta a mai spus ca este evident ca la negocierile PNL - USR PLUS - UDMR trebuie discutat si despre functii, argumenand ca sunt discutate si principii, dar cineva trebuie sa le puna in practica.CITESTE SI: Klaus Iohannis: "Daca se formeaza o coalitie care o o majoritate in Parlamen si-l propune pe Ludovic Orban il accept, il desemnez"