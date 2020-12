Vicepresedinte PNL: "Prima varianta de negociere si solutia noastra pentru functia de premier este Florin Citu"

Se reiau discutiile

"Prima noastra varianta de negociere si solutia noastra pe care am decis-o este aceea cu Florin Citu-premier. Este un lider politic care a capatat experienta in acest an, ca ministru de Finante, cunoaste foarte bine situatia. Evident, participand la toate sedintele de Guvern, cunoaste si partea de gestionare a pandemiei, partea medicala.La sefia Camerei, in aceasta situatie cu Florin Citu, PNL il sustine pe Ludovic Orban ," declara Busoi, la RFI. La remarca jurnalistului ca variantele PNL au fost respinse de USR PLUS, vicepresedintele liberal a afirmat: "Haideti sa-i lasam pe liderii partidelor sa se reuneasca, sa discute mai aplicat, ce solutii de a debloca situatia exista si sigur, urmeaza si a doua runda de consultari si presedintele Romaniei ii poate sfatui pe liderii viitoarei coalitii de guvernare. Orice fel de rigiditate nu duce decat la prelungire si la imposibilitatea de a gasi un acord ".Cristian Busoi comenteaza cele doua variante avansate de USR PLUS. Mai intai, propunerea Dacian Ciolos -premier, iar sefia ambelor Camere ale Parlamentului sa revina PNL: "Propunerea cu Dacian Ciolos nu poate fi una usor de infaptuit, totusi, USR PLUS nu a castigat aceste alegeri si nu e nici macar partidul cu cea mai mare pondere in viitoarea coalitie de guvernare. De aceea, as fi putin rezervat in a crede ca poate fi posibila varianta aceasta".Nici cealalta varianta nu este pe placul liberalului, adica Florin Citu-premier, sefia Camerei Deputatilor la USR PLUS, iar cea a Senatului la PNL. "Nu face parte in acest moment din mandatul de negociere al PNL," conchide aceasta.Liderii PNL, USR PLUS si UDMR reiau negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare. Discutiile sunt programate sa inceapa la ora 13:30, la o vila de protocol din Capitala. La discutiile de astazi vor participa doar presedintii de partid Astfel, Ludovic Orban va fi fata in fata cu Dan Barna , Dragos Tudorache si Kelemen Hunor