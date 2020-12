VIDEO Orban: Cred ca din 12 decembrie se va putea circula pe calea ferata Gara de Nord - Otopeni

"In ceea ce priveste calea ferata Gara de Nord - Otopeni, trebuie sa se termine probele tehnice. Imediat dupa finalizarea probelor tehnice, se va face receptia si cred ca din data de 12 decembrie se va putea circula pe acest tronson de cale ferata care este un tronson practic aproape nou", a precizat Orban, la Ministerul Transporturilor.El a aratat, in context, ca la preluarea guvernarii existau multe procese "care curg" si a amintit ca a facut o modificare importanta in legea achizitiilor publice astfel incat sa se asigure derularea procedurilor cu termene mai rapide."Cred ca peste 80% din deciziile de adjudecare in procedurile de licitatii sunt contestate fara motiv. Contesta firme de pe locul 5, de pe locul 7, de pe locul 4, care au diferente de pret fata de firma castigatoare semnificative si care nu au nici macar oferte de calitate. Pur si simplu contesta sa se afle in treaba si aici incercam sa gasim o solutie ca sa descurajam aceste contestatii neintemeiate pentru a putea semna cat mai rapid contractele", a afirmat premierul.CITESTE SI: UPDATE CNSU relaxeaza restrictiile. Pietele se redeschid sambata, iar la vot se va merge fara declaratie in zonele de carantina