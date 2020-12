VIDEO Prima declaratie a premierului interimar, dupa preluarea conducerii Guvernului

"Am preluat conducerea interimara a Guvernului pana la formarea noului Executiv. In perioada urmatoare vom continua sa focalizam atentia Guvernului pe gestionarea pandmeiei COVID-19. Vreau sa focalizam atentia guvernului pe prioritatile legate de gestionarea pandemiei, punerea in aplicare a strategiei de vaccinare si pregatirea anului financiar 2021. Doresc sa mentionez ca in aceasta perioada voi continua sa asigur atributiile ministerului Apararii Nationale", a afirmat Ciuca.Premierul Ludovic Orban a anuntat luni ca isi depune mandatul de prim-ministru, la un an si o luna de la investirea in functie, spunand ca pleaca cu constiinta datoriei implinite.CITESTE SI: ANALIZA Toate calculele pentru noul guvern. Ce alianta este considerata imposibila: "Sunt doua scenarii puternice in momentul de fata"