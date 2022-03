Lider PNL local, cercetat de DNA, un pas in spate: Ma retrag din functia de presedinte

Copresedintele PNL Timis, Constantin Ostaficiuc, care a fost totodata liderul organizatiei judetene a PDL, si-a anuntat retragerea din toate functiile politice.

"Ma retrag din functia de presedinte al PDL si din cea de copresedinte al PNL Timis. Raman in aceasta echipa care trebuie sa duca mai departe idealurile care s-au nascut duminica, in ziua votului pentru Presedintia Romaniei.

Am luat aceasta decizie pentru ca am considerat ca partidul este asezat solid, ca este nevoie sa-si dea drumul, impreuna cu cei din vechiul/noul PNL, consider ca trebuie sa se intareasca si sa domine viata politica in urmatorii multi ani. Iar eu cred ca am construit aceasta echipa si cred ca e momentul sa se testeze singura", a spus Ostaficiuc, citat de Ziua de Vest.

Un lider PDL si doi deputati, audiati la DNA - acuzatii de trafic de influenta si abuz in serviciu

Acesta este cercetat de DNA, pentru instigare la abuz in serviciu, alaturi de deputatul Alin Popoviciu, care este si urmarit penal.

De asemenea, deputatul Mircea Samaritean, fost director al Aeroportului International "Traian Vuia" Timisoara, este acuzat de abuz in serviciu in forma continuata si conflict de interese, fiind de asemenea urmarit penal, din 30 mai.

Doi deputati si un lider PDL, pe mana DNA: A inceput urmarirea penala