Vicepresedinte PNL: Negocierile cu PDL merg bine, fuziunea - pana la prezidentiale

Primarul municipiului Bacau, Romeo Stavarache, vicepresedinte PNL si membru in delegatia care negociaza fuziunea cu democrat-liberalii, spune ca totul merge bine, intr-un ritm alert, si este increzator ca unificarea celor doua partide poate avea loc pana la prezidentialele din toamna.

"Negocierile merg bine spre foarte bine si intr-un ritm alert. Deocamdata nu sunt piedici, probabil ca dupa ce vom avansa si vom merge spre organizatiile judetene, ritmul e posibil sa mai scada. Dar, la cum merg acum negocierile, sunt aproape convins ca fuziunea va avea loc pana la alegerile prezidentiale. Majoritatea colegilor din filialele judetene cu care am discutat impartasesc ideea ca ea trebuie facuta pana atunci", a declarat acesta pentru Ziare.com.

Primarul Bacaului a precizat ca locul de presedinte al delegatiei PNL care poarta negocierile a fost ocupat de Klaus Iohannis, dupa plecarea lui Crin Antonescu, delegatia fiind completata cu secretarul general, Rares Manescu.

Vicepresedintele PNL recunoaste ca exista si contestatari ai acestui proiect, dar spune ca "sunt cazuri izolate si regula spune ca majoritatea este cea care decide". Romeo Stavarache este si un sustinator al afilierii PNL la Partidul Popular European, argumentand ca "intotdeauna PNL a fost de dreapta, a facut o politica de dreapta, asa ca locul nostru este in PPE".

In ceea ce priveste subiectul delicat al numelui pe care il va purta viitoarea formatiune politica, Romeo Stavarache a explicat ca subiectul nu a fost discutat pana acum in comisia de negociere, dar a precizat ca "PNL va dezbate aceasta problema si va iesi apoi cu un punct de vedere oficial".

Intrebat ce parere are despre rocada Iohannis-Antonescu facuta la sefia partidului, vicepresedintele PNL a raspuns: "Stiti cum e: liderii vin si pleaca".

"Unul a plecat, altul a venit. Atat timp cat partidul l-a ales pe Klaus Iohannis ca sa conduca pana la Congres, iar el si-a anuntat candidatura pentru presedintia PNL, eu cred ca la ora actuala este inutil sa mai vorbim despre ceea ce s-a petrecut si despre ceea ce este acum. Eu cred ca trebuie sa ne gandim la viitor: ce facem pentru a avea un candidat viabil la presedintia Romaniei?", a adaugat acesta.

Mult mai ferm s-a aratat Romeo Stavarache atunci cand a fost intrebat ce parere are despre revenirea lui Calin Popescu Tariceanu in PNL. "Este un episod incheiat pentru PNL, dar si PNL este un episod incheiat pentru domnul Tariceanu", a replicat acesta.

Negocierile PDL-PNL pentru formarea unui pol unic al dreptei continua aproape zilnic, sub conducerea celor doi lideri - Vasile Blaga si Klaus Iohannis. Cele mai importante discutii vor fi cele purtate in comisia paritara care va definitiva viitorul statut al partidului ce se va forma prin fuziunea PNL si PDL.

Miercuri, cei sase europarlamentari PNL, care si-au castigat mandatele in urma alegerilor din 25 mai, au fost primiti oficial in grupul PPE din Parlamentul European, urmand ca la Congresul PNL din 28-29 iunie sa se voteze parasirea grupului ALDE, iar in luna septembrie PNL sa fie primit oficial in PPE.

E oficial: Europarlamentarii PNL au intrat in grupul PPE