Lovitură de imagine dată de Ilie Bolojan. Liderul PNL Bihor a racolat un important primar independent

Primarul Municipiului Marghita, Marcel Sas Adăscăliței, ales independent la alegerile din 2020 a intrat în PNL. Anunțul a fost făcut, pe pagina sa de Facebook, de președintele CJ Bihor și al PNL Bihor, Ilie Bolojan.

„Pentru a putea crea condiţii de dezvoltare într-o comunitate e nevoie de o bună guvernare locală. Asta presupune, pe lângă dorinţa unui primar de a performa, de o majoritate stabilă în consiliu care să-i susţină proiectele. Ţinând seama de situaţia de la Marghita, de faptul că domnul Marcel Sas a câştigat mandatul de primar ca independent şi nu are o majoritate stabilă în consiliu, având în vedere buna colaborare administrativă pe care am avut-o în acest mandat, am luat decizia să extindem acest parteneriat şi în plan politic. Devenind membru al Partidului Naţional Liberal, va prelua până la sfârşitul lunii martie conducerea organizaţiei din municipiul Marghita", a mai anunţat Ilie Bolojan, în postarea distribuită pe Facebook şi de Marcel Sas Adăscăliţei.

Potrivit Bihoreanul, încă de la începutul mandatului său, primarul de Marghita s-a lovit de opoziţia consilierilor locali în demersurile întreprinse pe teme importante pentru comunitate.

În luna ianuarie, de pildă, Consiliul Local Marghita a votat majorarea salariilor angajaţilor Primăriei, în ciuda opoziţiei lui Sas, care arăta că decizia va presupune o cheltuială anuală de 709.000 de lei pentru Primărie.

Cel mai recent scandal s-a consumat luna aceasta, când, pe fondul neînţelegerilor legate inclusiv de salariile din primărie, Sas a anunțat că l-a monitorizat, luni de zile, pe camerele video pe viceprimarul UDMR Demian Zsolt, arătând că acesta stă, în medie, mai puţin de 4 ore pe zi în Primărie, din care 24 de minute la ţigară.

Replica viceprimarului a venit la scurt timp, acesta susţinând că stă mai puţin la birou doar pentru că iese "pe teren" să afle "problemele reale" chiar de la marghiteni.

