Liderii Dreptei din Bucuresti au lansat candidatul la Primaria Sectorului 4. Alexandru: Clanurile interlope conectate la Baluta au de ce sa se teama de venirea Simonei Spataru

"Suntem impreuna pentru a construi noul Bucuresti. Bucurestenii ne-au cerut si, ascultandu-i, am realizat aceasta alianta pentru a scoate PSD din Bucuresti", a declarat Nicusor Dan in deschiderea evenimentului."Avem un candidat excelent", a mai declarar Nicusor Dan.La eveniment participa presedintele PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, presedintele PNL Sector 4, Pavel Popescu, si Presedintele USR Sector 4, Paul Ene.Simona Spataru a explicat ca locuieste in Sectorul 4, are doi copii si este avocat.Aceasta si-a prezentat programul electoral si a afirmat ca nu este o marioneta, asa cum il acuza pe actualul primar ca ar fi.Violeta Alexandru a avut un discurs dur al adresa actualui primar al Sectorului 4, Daniel Baluta."Clanurile interlope conectate la Baluta au de ce sa se teama de venirea Simonei Spataru in Primarie. Stie lege, foloseste legea, stie sa lucreze cu legea in mana pentru a scoate toate clanurile interlope din sectorul 4", a afirmat Violeta Alexandru."A venit momentul ca legea sa conduca in Primaria Sectorului 4, iar cetatenii sa aiba asigurarea ca atunci cand se cheltuie bani se cheltuie pentru ei, nu pentru grupurile de interese", a mai afirmat Voleta Alexandru."In acest moment cetatenii Sectorului 4 au de ce sa fie ingrijorati, cei carei iau decizii sunt cei care ii dicteaza lui Baluta", a adaugat aceasta.Liderul PNL Bucuresti a transmis ca votul cetatenilor din Sectorul 4 pntru Simona Spataru si echipa sa inseamna "incedere pentru niste oameni corecti".