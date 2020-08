Generalul Ioan Sirbu, fost director al Spitalului Militar Central, va fi candidatul Pro Romania pentru Primaria Capitalei

Sirbu a mai candidat pentru o functie publica si in 2016, fiind pe lista PNL pentru Camera Deputatilor. Desi se afla pe un loc eligibil (pozitia a doua), nu a reusit sa intre in Parlament. Potrivit G4Media , Sirbu ar urma sa fie anuntat azi la 13 candidatul oficial al Pro Romania.Ioan Sirbu este general maior medic in rezerva. Din noiembrie 2017 pana in anul 2019, Generalul Ioan Sirbu a fost consilier personal al Ministrului Transporturilor pe probleme de sanatate si coordonator al retelei sanitare.In perioada octombrie - noiembrie 2015 Sirbu a fost consilier pe probleme medicale Statul Major General.Din septembrie 2014, pana-n octombrie 2015 a fost directorul Directiei Probleme Speciale din ANRSPS - MAI.Tot in 2014, Sirbu a fost comandantul Directiei Medicale a Armate, functie pe care a ocupat-o si in anul 2013, si in 2010.Sirbu a mai fost consilier coordonator al Sefului Statului Major General pe Medicina Operationala, consilier al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Sportului - Directia Generala Invatamant Superior si consilier al Ministrului Apararii Nationale.