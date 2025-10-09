PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”

Autor: Dan Stan
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 12:44
434 citiri
PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”
Ilie Bolojan FOTO: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Vineri, 9 octombrie, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, din PNL, și-a vărsat nemulțumirea față de partenerii din PSD, în direct la TV.

Oficialul PNL susține că există o acțiune coordonată din PSD, în a lansa atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

„E un fel de Muppets Show. În PSD e punctaj de partid. Zi de zi sunt trei persoane care atacă premierul Bolojan. Este vorba despre Fifor, omul acela cu facultatea Spiru Haret - Budăi și Câciu - fostul ministru de Finanțe”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi 24.

PSD atacă PNL, dar nu părăsește guvernarea. Totul, o piesă de teatru, susține Ciucu

Totodată, Ciucu a menționat că în momentul în care PSD-iștii dau nas în nas cu PNL-iștii, spun că atacurile au fost niște glume. De asemenea, PNL nu are în plan să răspundă în aceeași manieră.

„Avem un partener pe care-l respectăm, pe care-l cocoloșim și ei fac ceea ce au făcut tot timpul, tot felul de stratageme, decredibilizarea lui Bolojan și a partidelor europene.

Mulți cer premierului să răspundă, să le spună ceva. Bolojan spune că țara e mai importantă. Inclusiv nouă ne-a cerut să nu mai facem asta, cum au făcut Nicu și Marcel”, a declarat Ciucu.

Chiar PSD-iștii s-au dat de gol, a transmis Ciucu.

„Să nu creadă că suntem proști. Faptul că susținem coaliția, că nu răspundem cu această monedă la Muppets Show-ul făcut de cei trei, este una, dar eu știu, colegii știu. Ei s-au spart (n.r. - și au dezvăluit strategia). Au spus că primesc punctaje. Se mai agită unii de pe margine. Dar e ridicol. Au ales cele mai puțin credibile persoane să facă asta”, a mai declarat Ciucu, pentru sursa citată.

Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”
Noi critici ale PSD la adresa premierului Bolojan: „O încăpățânare demnă de un kamikaze”
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează noi critici la adresa premierului Ilie Bolojan, liderul liberal cu care social-democrații guvernează în coaliție. Într-o postare pe Facebook, Mihai Fifor...
PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
PSD ar putea vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Ajungem și acolo. Nu vreau să fie o amenințare”
Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a declarat într-un interviu la RFI România că Partidul Social Democrat ar putea vota, la un moment dat, o moțiune de cenzură, dacă...
#PNL, #PSD, #scandal, #ilie bolojan , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce va face Romania daca Rusia ataca Republica Moldova. Anuntul sefului armatei, Gheorghita Vlad
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”
  2. Tensiuni între un deputat și președintele Nicușor Dan, la Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Ce i-a reproșat politicianul
  3. Nicușor Dan laudă eforturile lui Donald Trump pentru acordul de pace pentru din Gaza "Apreciez eforturile și conducerea valoroasă a președintelui"
  4. Președintele Nicușor Dan face apel la toleranță. "Avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, xenofob, care incită la ură"
  5. Analiză: Puterea Judecătorească își face majoritate la CCR?
  6. Traian Băsescu trebuie să ajungă astăzi în fața judecătorilor. Pentru ce a fost citat fostul președinte
  7. De ce a intrat ANAF cu forța în casa soților Iohannis de la Sibiu. Ce spune șeful instituției despre recuperarea prejudiciului uriaș
  8. Guvernul Bolojan se întrunește astăzi pentru un pachet important de măsuri. Pe agendă ședinței se află și reglementări fiscal-bugetare pentru sezonul rece
  9. Reducerea numărului de parlamentari, Parlamentul unicameral și „alți demoni” populiști. Cum se poate fragiliza o democrație și așa deficitară
  10. Bolojan, mulțumit cu ce-a primit de la CCR. "Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să reducem posturi inutile, să tăiem salariile excesive și sinecurile"