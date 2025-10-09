PNL a dezvăluit numele celor 3 PSD-iști „puși” să-l atace pe premierul Bolojan: „Muppets Show”

Vineri, 9 octombrie, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, din PNL, și-a vărsat nemulțumirea față de partenerii din PSD, în direct la TV.

Oficialul PNL susține că există o acțiune coordonată din PSD, în a lansa atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan.

„E un fel de Muppets Show. În PSD e punctaj de partid. Zi de zi sunt trei persoane care atacă premierul Bolojan. Este vorba despre Fifor, omul acela cu facultatea Spiru Haret - Budăi și Câciu - fostul ministru de Finanțe”, a declarat Ciprian Ciucu, la Digi 24.

PSD atacă PNL, dar nu părăsește guvernarea. Totul, o piesă de teatru, susține Ciucu

Totodată, Ciucu a menționat că în momentul în care PSD-iștii dau nas în nas cu PNL-iștii, spun că atacurile au fost niște glume. De asemenea, PNL nu are în plan să răspundă în aceeași manieră.

„Avem un partener pe care-l respectăm, pe care-l cocoloșim și ei fac ceea ce au făcut tot timpul, tot felul de stratageme, decredibilizarea lui Bolojan și a partidelor europene.

Mulți cer premierului să răspundă, să le spună ceva. Bolojan spune că țara e mai importantă. Inclusiv nouă ne-a cerut să nu mai facem asta, cum au făcut Nicu și Marcel”, a declarat Ciucu.

Chiar PSD-iștii s-au dat de gol, a transmis Ciucu.

„Să nu creadă că suntem proști. Faptul că susținem coaliția, că nu răspundem cu această monedă la Muppets Show-ul făcut de cei trei, este una, dar eu știu, colegii știu. Ei s-au spart (n.r. - și au dezvăluit strategia). Au spus că primesc punctaje. Se mai agită unii de pe margine. Dar e ridicol. Au ales cele mai puțin credibile persoane să facă asta”, a mai declarat Ciucu, pentru sursa citată.

