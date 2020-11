Cazanciuc, despre blocarea lucrarilor Senatului: Fac apel la conducerea PNL sa trateze cu responsabilitate situatia

"Suntem, fara indoiala, intr-o criza parlamentara fara precedent dupa 1990. Nu cunosc ca vreun partid politic sau niste persoane sa isi fi permis sa abuzeze de functie pentru a bloca organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii. Aceasta criza parlamentara se suprapune deja crizei sanitare in care ne aflam. Astazi avem aproape 8.000 de cazuri de COVID 19. Sunt convins ca toata lumea intelege de ce avem nevoie de un Parlament functional. Fac apel la conducerea PNL sa trateze cu responsabilitate situatia, cu maturitatea politica necesara - in Parlamentul Romaniei nu iti iei jucariile si pleci doar pentru a bloca parcursul anumitor initiative legislative", a scris marti Cazanciuc pe Facebook Potrivit acestuia, "Senatul Romaniei si, prin aceasta, intregul Parlament este blocat acum pentru ca membrii PNL si un fost membru PSD (exclus) refuza sa se prezinte la serviciu"."In aceasta situatie, sper sa aiba decenta sa nu ceara salariul pentru cele doua saptamani de absenta. Parlamentul a fost ales sa functioneze pana la sfarsitul mandatului, iar refuzul participarii la lucrari inseamna in primul rand dispret fata de cetatenii Romaniei. Sunt convins ca liberalii vor primi cea mai usturatoare sanctiune la vot!", a afirmat Cazanciuc.Sedinta plenului Senatului in care urma sa se constate incetarea de drept a statutului de membru al Biroului permanent si secretar al Senatului al lui Ion Ganea, caruia PSD i-a retras sprijinul politic, nu a mai avut loc marti, din lipsa de cvorum.Comitetul liderilor a decis luni ca plenul Senatului sa se reuneasca marti, de la ora 14,00, pentru a schimba doi secretari din partea PSD in Biroul permanent. Ultimele sedinte ale Biroul permanent al Senatului nu s-au putut tine din lipsa de cvorum.Pavel Marian a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Ialomita, iar Ion Ganea a lipsit de la sedintele Biroului permanent. 62 de senatori au fost marti prezenti fizic, insuficient insa pentru a asigura cvorumul de 68 de membri.Vicepresedintele liberal al Senatului, Alina Gorghiu , a explicat luni ca plenul convocat pentru marti este "neregulamentar", iar PNL va apela la toate parghiile regulamentare ca sa conteste "demersurile in dispretul legii facute de PSD".